Mar Mediterraneo sempre più tropicale | barracuda e specie pericolose pronte a popolarlo

Migranti - Salvini : 'Altra nave Ong in Mare - ma lItalia dice no' - Conte : 'Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo' : Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...

Forza Italia con Salvini : "Nel Mar Mediterraneo non c'è soltanto l'Italia" : "Chiedere piena e concreta solidarietà all'Europa sul tema dei migranti è un punto centrale del programma di Forza Italia e del centrodestra. L'Italia finora con grandi sacrifici economici e impegno di uomini e strutture ha fatto la sua parte in modo praticamente esclusivo sia per il salvataggio delle migliaia di migranti che per la loro successiva accoglienza. È tempo che gli altri Stati membri dell'Europa, Malta inclusa, facciano ...

Marine litter - Mediterraneo in 'trappola' : L'allarme punta sugli effetti drammatici che l'eccessivo consumo di plastica, la cattiva gestione dei rifiuti e il turismo di massa stanno avendo su una delle macroregioni più visitate del mondo per ...

Rio Mare e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi” lanciano il “Marine Turtle Tracking” - per seguire le rotte delle tartarughe nel Mediterraneo : Le tartarughe Caretta caretta in degenza presso il Centro di Primo Soccorso dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” diventano “sorvegliate speciali” grazie al “Marine Turtle Tracking” finanziato da Rio Mare, tag satellitari che le accompagneranno nei loro spostamenti una volta tornate in libertà. Il sistema consentirà agli utenti di “curiosare” tra i tragitti delle tartarughe e di seguirne le rotte sul sito web di Rio Mare, grazie al ...

TUNISIA - STRAGE MIGRANTI IN MarE : 48 MORTI/ Naufragio nel Mediterraneo - al via identificazione delle vittime : Turchia, Naufragio nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della TUNISIA(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:01:00 GMT)

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Marco Minniti : "I flussi non si possono cancellare - non possiamo fare l'Ungheria del Mediterraneo" : "L'Italia ha sempre coltivato il dialogo tra Est e Ovest, ma non è mai stata un Paese dell'Est al confine con l'Ovest. Non possiamo diventare un'Ungheria al centro del Mediterraneo". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui chiede al nuovo titolare del Viminale, Matteo Salvini, di non distruggere l'attuale modello anti-terrorismo e anti-sbarchi.Ecco come Minniti guarda al ...

Ricerca - Napoli capitale del Mediterraneo : via al primo dipartimento di Biotecnologie Marine d'Europa : A Napoli dunque un prestigioso dipartimento scientifico in arrivo; a Portici, la Giornata degli Oceani, l'iniziativa dell'8 giugno che riguarda 'i mari del mondo'. Saranno infatti prelevati i ...

Il Maria Mazzotta duo in Francia tra Marsiglia e Bordeaux per un viaggio nei suoni del Mediterraneo : Sabato 16 giugno al Theatre Silvain di Marsiglia in occasione del CaravanSérail, Festival di musiche del mondo organizzato e promosso dal 'Pôle des Musiques du Monde' in collaborazione con Cite de la ...

Cinque anni in Mare con la barca a vela per difendere il Mediterraneo dagli assalitori : ... "Stojan Decu, l'Altro Uomo", , Bompiani 2005 " Premio Volpe d'Oro, , un romanzo sul grande tema dell'identità; "Vele , White Star", 2008 " Premio Sanremo, , immagini e testi sulle vele e il mondo ...

Biodiversità e Marine litter - Legambiente : salvare il Mar Mediterraneo : Il Mediterraneo è anche uno dei mari che più soffre dei rifiuti marini: è una delle sei aree al mondo più invase da marine litter nel mondo e la concentrazione dei rifiuti in alcune aree è ...