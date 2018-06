Maltrattamenti in famiglia | reato disciplinato da art 572 codice penale

Essere bambini in Italia è ancora difficile : il 70% subisce Maltrattamenti in famiglia : Da Nord a Sud, sono circa sei milioni i soggetti in Italia vittime di maltrattamenti, siano essi bambini o adulti. Un fenomeno che evidenzia una volta di più una forte disparità territoriale: le situazioni peggiori...

Maltrattamenti casa-famiglia - la figlia di un ospite : 'Ora mille cose a cui pensare' : 1 Incidente in A14: scontro auto-camion, traffico in tilt 2 Festa Unità, addio a Parco Nord: la kermesse del PD si sposta in Fiera 3 Video - Rissa in Piazza VIII Agosto 4 Maltrattamenti anziani, alla ...

Raptus di follia a Meda : per il 46enne anche l'accusa di Maltrattamenti in famiglia : Il tribunale di Monza ha emesso un'ordinanza di custodia nei confronti dell'uomo responsabile del Raptus di follia in via Zara a Meda: è maltrattamenti in famiglia, in base alla denuncia della moglie. ...

70enne arrestato per Maltrattamenti famigliari - botte alla moglie da oltre 5 anni : Teramo - Maltrattava e malmenava la moglie da oltre 5 anni, per questo un uomo D.G.70enne di Colonnella, è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali. Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Dino Milazzo, che sulla vicenda avevano rimesso un dettagliato rapporto alla procura, cristallizzando tutti gli episodi violenti che ...

Maltrattamenti in famiglia : due interventi della Polizia nel cagliaritano : La Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari a carico di due fratelli, rispettivamente, di 52 e 54 anni, che si ...

Maltrattamenti in famiglia e lesioni - arrestato pregiudicato nel Napoletano : Domenica sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S: Frattamaggiore hanno arrestato S. M., pregiudicato di 38 anni, per Maltrattamenti in famiglia, lesioni, resistenza e minacce a ...

Maltrattamenti nella casa famiglia - ma è ancora aperta : la denuncia a Le Iene : nella casa famiglia 'Il Sorriso' di Montiano, provincia di Forlì-Cesena, accadeva di tutto. Ai danni dei giovani ospiti venivano infatti effettuate minacce e anche pestaggi . I due titolari sono sotto ...

SANT'ALBERTO - Maltrattamenti SU ANZIANI : DUE ARRESTI/ Ultime notizie Ravenna - casa famiglia sotto sequestro : SANT'ALBERTO, MALTRATTAMENTI e violenze su ANZIANI. Due ARRESTI in casa famiglia vicino Ravenna, e sarebbe stata anche sequestrata. Le Ultime notizie: donna legata a letto con catene(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Maltrattamenti nella casa famiglia Oscar e Patrizia a Sant’Alberto 2 arresti : Sono due le persone arrestate dai Carabinieri con la terribile accusa di avere maltrattato almeno 6 anziane di età compresa