Malagò | «Non si può pensare di massimizzare i ricavi e avere il calcio free»

Stop Errani - Malagò Non commenta : 'Non ho mai fatto un commento su una sentenza provvisoria o definitiva su un atleta perché sarei poco istituzionale e poco serio, perché si mischiano confitti di competenze completamente diversi'. ...

Malagò : '8 anni a Magnini? E' una richiesta - non una sentenza' : ROMA - ' Magnini? È importante specificare che questa è una richiesta, ben lungi dall'essere un giudizio definitivo sulla questione '. Lo ha detto il presidente del Coni , Giovanni Malagò , ...

Diritti tv - Malagò : "Non oltre il 22 maggio" : 'Ho parlato del 22 maggio come termine ultimo perché dico che il 22 si saprà quasi esattamente quale è la griglia delle squadre di serie A e questo credo sia giusto per una questione di buon senso e ...

Diritti tv - Malagò ottimista : "Partite solo alla radio? Non credo - ma..." : ...Il contratto è concluso ora loro devono adempiere alla fideiussione" "Mediapro ha lasciato intendere di voler aspettare l'esito del ricorso al Tribunale di Milano - aggiunge il capo dello sport ...

Malagò : “Figc? Coinvolgere serie a per non ripetere errori passato” : “Se c’è la volontà di fare una assemblea elettiva, ora più che mai la serie A deve essere rappresentata, altrimenti si torna a fare l’errore del passato”. Lo dice il presidente del Coni e commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò, commentando le ultime novità relative alla Figc con Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione calciatori e arbitri pronti a chiedere nuove elezioni e candidare l’ex ...

Figc : Gravina a Malagò - non siamo ribelli : ... io per primo dissi no, ma ora su Giancarlo Abete abbiamo raggiunto un accordo proprio perché rappresenta una garanzia, poiché conosce pregi e difetti del mondo calcio". Gravina ha poi parlato del ...

Diritti tv - Malagò Non fa sconti a Mediapro : «Fideiussione entro il 22» : Dalla Lega Serie A e da Giovanni Malagò non arrivano sconti nei confronti di Mediapro relativamente alla fideiussione da presentare per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, Malagò non fa sconti a Mediapro: «Fideiussione entro il 22» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Malagò : 'Mi preoccupa che non si trovi una soluzione definitiva' : Per la prossima stagione sportiva 'abbiamo abbassato di 59 unità il numero degli extracomunitari ammissibili per il nostro Paese, nel complesso degli sport. Diamo un altro segnale, visto che il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Nicchi : “Malagò? Non mi devo chiarire con nessuno” : “Metterci d’accordo con Fabbricini? Basta una telefonata e dire che abbiamo scherzato e finisce tutto. Chiarirmi con Malagò? Non mi devo chiarire con nessuno”. Lo dice Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, al suo arrivo al Coni per l’incontro della Can A con dirigenti, allenatori e calciatori del massimo campionato. (AdnKronos) L'articolo Nicchi: “Malagò? Non mi devo chiarire con nessuno” sembra essere ...

Malagò a Nicchi : “nuova Calciopoli? Non capisco il nesso” : “Lo sfogo di Marcello Nicchi? Sinceramente non ho capito il nesso tra la rappresentanza elettorale all’interno della Federcalcio e lo spettro di una nuova Calciopoli”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, replicando al numero uno dell’Aia secondo il quale togliendo il 2% di rappresentanza elettorale in consiglio federale agli arbitri si rischierebbe “una nuova Calciopoli”. “Nicchi ha espresso ...