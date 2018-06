Mafia : pizzo a imprenditori edili - così i boss mantenevano la 'cassa' (2) : (AdnKronos) - "L’aspetto più particolare emerso nel corso delle indagini - concludono gli investigatori - è rappresentato, da un lato, dal potere di rigenerazione che la famiglia mafiosa di Monreale ha dimostrato al proprio interno e, dall’altro, dal persistente ricorso alle attività estorsive ai da

Mafia : pizzo a imprenditori edili - così i boss mantenevano la ‘cassa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Il racket delle estorsioni continua a costituire per le famiglie mafiose uno strumento di accumulazione illecita di risorse e, nel contempo, un’attività funzionale al concreto esercizio del potere per il controllo del territorio secondo la logica dell’intimidazione e della sopraffazione”. Lo dicono gli investigatori dell’Arma, dopo l’operazione denominata ‘Nuovo ...

Mafia : pizzo a imprenditori edili - così i boss mantenevano la ‘cassa’ (2) : (AdnKronos) – “L’aspetto più particolare emerso nel corso delle indagini – concludono gli investigatori – è rappresentato, da un lato, dal potere di rigenerazione che la famiglia mafiosa di Monreale ha dimostrato al proprio interno e, dall’altro, dal persistente ricorso alle attività estorsive ai danni di attività commerciali per garantire il sostentamento della consorteria”. L'articolo Mafia: pizzo a ...

Mafia : pizzo persino sulle feste patronali - undici arresti a Palermo : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale AntiMafia di Palermo che ha arrestato undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato dal ...

Mafia : pizzo a storico negozio di abbigliamento - 2 arresti : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso i finanzieri del Gico del nucleo Polizia economico-finanziaria di Palermo, sotto la direzione ed il coordinamento della Direzione distrettuale antiMafia del capoluogo siciliano, hanno arrestato Luigi Salerno, detto ‘Gino’, 71 anni, già condannato in via definitiva per la partecipazione all’associazione mafiosa nell’ambito ...

Mafia : pizzo a storico negozio di abbigliamento - 2 arresti (2) : (AdnKronos) – E ancora “E chistu che c’ha ggiri e n’ha dare a risposta (ci devi andare e ci deve dare una risposta, ndr)”¦ ora ci vai e vedi cosa ti dici”¦ ava a dari cinquecentomila perché per Pasqua l’ama a portare!”. Dalle indagini è emerso come Bosco, dando seguito agli ordini di Salerno, sia riuscito a riscuotere complessivamente 1.600 euro, suddivisi in due tranche di 600 e mille euro ...

