Mafia : blitz Palermo - così i boss parlavano del nuovo 'Papa' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "nuovo Papa… nuovo Papa a chi mettono? ….. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio". Non sapendo di essere intercettati i boss discutevano dei nuovi assetti all'interno della famiglia mafiosa di Monreale.

Mafia : blitz Palermo - un panettiere a capo famiglia Monreale : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Decimata dagli arresti la famiglia mafiosa di Monreale si riorganizzava. Nuovi vertici e nuovi assetti determinati nell’arco di pochi mesi dopo le operazioni dei carabinieri ‘Quattropuntozero’ e ‘Montereale’, che avevano colpito il mandamento San Giuseppe Jato e la stessa famiglia di Monreale, tra marzo e ottobre 2016, con un raffica di arresti. E’ quanto emerge ...

Mafia - Matteo Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - indagati fiancheggiatori : la nota della Polizia di Stato : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Mafia - MESSINA DENARO : BLITZ A TRAPANI/ Perquisizioni - trovati pizzini per il boss : si nasconde in Sicilia? : MAFIA, BLITZ a TRAPANI contro i fiancheggiatori di MESSINA DENARO: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese. Si stringe il cerchio attorno a Matteo MESSINA DENARO, la cui rete di fiancheggiatori ha subito un nuovo duro colpo da parte della Direzione distrettuale antiMAFIA di Palermo, che da questa mattina all'alba sta coordinando le Perquisizioni operate da più di 150 uomini del Sco, ...

Mafia - blitz della polizia contro la rete che protegge Messina Denaro : 17 indagati : Sono 17 le persone indagate nella nuova inchiesta contro la rete di fiancheggiatori che protegge la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. All’alba di martedì mattina sono scattate una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo in diversi comuni della provincia di Trapani nei confronti di soggetti che nel corso degli anni sono stati arrestati per associazione mafiosa o che hanno avuto collegamenti ...

