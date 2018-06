Mafia | blitz Palermo | così i boss parlavano del nuovo ‘Papa’

meteoweb.eu

: #UltimOra Mafia, blitz Polizia contro fiancheggiatori Messina Denaro. Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 ind… - SkyTG24 : #UltimOra Mafia, blitz Polizia contro fiancheggiatori Messina Denaro. Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 ind… - zazoomblog : Mafia: blitz Palermo un panettiere a capo famiglia Monreale - #Mafia: #blitz #Palermo #panettiere - macisimi : RT @GDS_it: #Mafia ed #estorsioni, colpo alla famiglia di #Monreale: blitz con 6 arresti -

(Di lunedì 11 giugno 2018), 11 giu. (AdnKronos) – “Papa”¦Papa a chi mettono? “¦.. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio”. Non sapendo di essere intercettati idiscutevano dei nuovi assetti all’interno della famiglia mafiosa di Monreale. Il ‘Sergio’ a cui si fa riferimento nell’intercettazione è Sergio Damiani, panettiere, trai sei arresti dell’operazione antiPapa’, eseguita oggi dai carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Monreale. L’uomo, attualmente detenuto per una condanna definitiva a 11 anni di reclusione per associazione mafiosa dopo l’arresto nell’ambito dell’operazione ‘Mandamento’, era già stato individuato come reggente della famiglia mafiosa di Monreale. Alla sua ...