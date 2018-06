M5S cala ovunque e crolla a Roma. Centrosinistra avanti a Brescia e Ancona. Centrodestra ok a Treviso : Elezioni comunali 2018: seggi chiusi e via allo spoglio. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque. I grillini riuscirebbero ad andare al ballottaggio in...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso le Amministrative : Lega-M5S - cala la fiducia su durata del Governo : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018: COMUNALI Imperia, sfida tra Centrodestra, Pd e M5s, ma spunta il caso Scajola. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:25:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ La Lega di Salvini vola al 28 - 5% - cala M5S : Forza Italia sempre più giù : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, 2 giugno 2018: vola la Lega di Matteo Salvini al 28,5&, cala invece il Movimento 5 Stelle. Sprofonda Forza Italia di Silvio Berlusconi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:53:00 GMT)

Borsa italiana rimbalza e spread cala - varato governo Lega-M5S. FTSE MIB +2 - 70% : All'economia va Giovanni Tria, preside della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma, mentre Paolo Savona , primo candidato di Conte al MEF ma respinto dal presidente Sergio ...

Lega al 27% - M5S cala al 29%. Cottarelli divide : ok solo dal 40% : Nel primo sondaggio a caldissimo sulla rottura delle trattative per il governo giallo verde a causa del veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sul nome del ministro dell'economia Paolo Savona scelto dalla Lega, gli italiani si schierano con Matteo Salvini. E fanno decollare il consenso della Lega, mentre perdono e parecchio, oltre il 3%, i pentastellati e nel ...

Sondaggi Elettorali Politici : Lega boom al 25 - 4%/ M5S non cala - Pd e Berlusconi in crisi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto: Lega boom al 25,4%, non cresce il M5s e perdono terreno Pd e Forza Italia. Ultime notizie e novità sul Governo Conte(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:49:00 GMT)

Sondaggi Politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5S : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Crozza e le coperture del contratto Lega-M5S : “È come scalare Unicredit coi buoni pasti della Carrefour” : Maurizio Crozza, nella copertina della puntata di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, si è concentrato sulla discrepanza tra i conti riportati nel contratto di governo da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e quelli evidenziati dall’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici: “come è possibile che ci sia questa mostruosa discrepanza? Mancherebbero solo 107 miliardi per fare tutto…se Cottarelli avesse ...

Sondaggi politici : vola la Lega - cala il M5S - tracollo della fiducia in Renzi : Una rilevazione dell'istituto Weber segnala l'aumento dei consensi verso la Lega di Matteo Salvini, mentre cala il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Stabile Forza Italia, ancora in calo il Partito Democratico, ormai inesorabilmente sotto la soglia del 20%. Male anche gli "alleati" a sinistra, sotto la soglia del 3%.Continua a leggere

Ue - M5S : 'Tagli inaccettabili al Sud - per la Calabria 160 milioni in meno' : Una forte spinta concreta ad una economia ferma al palo può arrivare dai fondi europei dei prossimi anni, considerati i ritardi con cui procede la programmazione 2014-2020'. 'Serve una reazione forte ...

Voto Friuli - Fedriga oltre il 50%Trionfo della Lega - tonfo M5STiene il Pd - Fi cala ma non crolla : Ecco i primi risultati dello spoglio in Friuli Venezia Giulia. Fedriga (54,85%) stacca di netto Bolzonello (29,47%). Trionfo della Lega al 36,75%, tonfo M5S al 8,66% (più che dimezzato rispetto alle politiche). Segui su affaritaliani.it

Vince il Cdx - cala M5S. Fi tiene. Niente boom leghista. Disastro Pd : Il Centrodestra Vince le elezioni regionali in Molise e batte il Movimento 5 Stelle. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S). Lontanissimo Carlo Veneziale (centrosinistra) Segui su affaritaliani.it

Vince il Cdx - cala M5S. Fi tiene. Niente boom leghista. Di sastro Pd : Il Centrodestra Vince le elezioni regionali in Molise e batte il Movimento 5 Stelle. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S). Lontanissimo Carlo Veneziale (centrosinistra) Segui su affaritaliani.it

Molise - Centrodestra vince. Flop M5S Fi non cala. Non c’è il boom leghista : Il Centrodestra vince le elezioni regionali in Molise e batte il Movimento 5 Stelle. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S). Lontanissimo Carlo Veneziale (centrosinistra) Segui su affaritaliani.it