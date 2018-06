Lutto nel motociclismo | è morto Andreas Pérez

“È morto soffocato!”. Lutto nel mondo del calcio - il noto ex calciatore perde la vita in modo assurdo davanti a tutti : Una serata in trattoria. Un sabato sera normale tra risate, qualche birra e i ricordi del tempo che passa sempre ben vivi. Poi il suo volto è diventato improvvisamente pallido e la situazione che appare subito grave con i soccorsi che sono scattati immediatamente ma non sono riusciti a salvargli la vita, stroncata da un boccone andato di traverso. Vittima un uomo molto conosciuto e apprezzato in zona per la sua disponibilità e la passione per il ...

“È stata la prima - indimenticabile”. Lutto nel mondo cinema. Solo lei è riuscita nell’impresa di recitare in due film di quella stessa serie : Un altro Lutto in questo 2018 arriva a portare via una delle storiche attrici del cinema mondiale. Amata e ammirata da tutti, se ne è andata all’età di novanta anni. Diciotto film nel cinema, sei apparizioni in tv, interpretò il ruolo di Sylvia Trench al fianco di Sean Connery nel primo film della saga, “Dr No” datato 1962. Conosciuta da tutti, quindi, come la prima “Bond Girl” della serie del più glamour 007 di Sua ...

Olanda - Lutto nella Casa reale : morta suicida la sorella della regina Maxima : La 32enne Inés Zorreguieta trovata morta dalla madre nella sua Casa di Buenos Aires, in Argentina. Si parla di suicidio anche per i vecchi problemi psicologici che avevano colpito la donna in passato. Sotto shock la sorella, la regina d’Olanda Maxima, moglie del Re Guglielmo Alessandro, molto legata a Inés tanto da volerla come madrina al battesimo di una delle figlie.--Secondo i giornali locali, a trovarla esanime ed avvisare i servizi di ...

Lutto nella moda - addio alla stilista Kate Spade : per la polizia è suicidio : Kate Spade, imprenditrice e fashion designer, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Secondo la polizia, la donna 55enne si è suicidata. Stando alle autorità, la stilista avrebbe anche...

Lutto nel mondo della moda : Kate Spade muore a 55 anni : Embed from Getty Images La sua morte lascia un vuoto nel mondo della moda, ecco le reazioni delle star che l'hanno conosciuta e che hanno amato il suo stile unico: My heart and prayers go out to Kate ...

Lutto nel mondo televisivo per la morte di Alessandra Appiano Video : Da qualche ora è giunta la notizia della morte di Alessandra Appiano; giornalista, scrittrice e autrice di molti programmi televisivi tra cui 'Passaparola'. La giornalista era nata ad Asti cinquantanove anni fa. E' stata autrice di numerosi romanzi tradotti in diverse lingue tra queste: in francese, tedesco, portoghese, russo, spagnolo, lituano e polacco. Sono stati moltissimi i successi letterari di Alessandra Appiano; tra i suoi libri più ...

Lutto nel mondo del giornalismo Ci ha lasciati Dino Panato Addio a un grande fotografo : Un mondo, quello dell'informazione, che spesso fustigava, ma che da quest'oggi è più povero. Da tutti i colleghi dell'Adige, un abbraccio ai familiari e un saluto: ciao Dino. Cronaca RIPRODUZIONE ...

Martedì di Lutto in Belgio : ennesimo attacco terroristico nel cuore di Leigi Video : Torna l’incubo del terrorismo [Video] in Belgio: altri tre morti durante la mattinata del 29 maggio a Liegi. Le vittime sono due poliziotte di 53 e 45 anni e uno studente di pedagogia di 22 anni. L’ identita' delle due donne, entrambe madri, e del giovane, che avrebbe dovuto laurearsi per diventare insegnante nel giro di poche settimane, sono state rese pubbliche, dopo poche ore dall'accaduto, dal sindaco della citta' e dal capo della polizia ...

Martedì di Lutto in Belgio : ennesimo attacco terroristico nel cuore di Leigi : Torna l’incubo del terrorismo in Belgio: altri tre morti durante la mattinata del 29 maggio a Liegi. Le vittime sono due poliziotte di 53 e 45 anni e uno studente di pedagogia di 22 anni. L’ identità delle due donne, entrambe madri, e del giovane, che avrebbe dovuto laurearsi per diventare insegnante nel giro di poche settimane, sono state rese pubbliche, dopo poche ore dall'accaduto, dal sindaco della città e dal capo della polizia che ...

Lutto nell'avvocatura napoletana - si è spento il penalista Angelo Peluso : Lutto nell'avvocatura napoletana, si è spento il penalista Angelo Peluso, che il prossimo 26 giugno avrebbe compiuto 69 anni. Un mese fa aveva scoperto di avere un brutto male che ha vanificato ogni ...

Lutto nello spettacolo : morto Pippo Caruso - "maestro" di Baudo a Sanremo : Pippo Caruso , famoso direttore d'orchestra, arrangiatore e realizzatore italiano, si è spento oggi all'età di 82 anni. Il noto compositore siciliano, di Belpasso, aveva legato la sua attività ...

Lutto nel mondo del tennis : morta in un incidente stradale la giovane promessa Arianna Rossetto : La 17enne Arianna Rossetto è stata una delle vittime di un incidente stradale all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza C’era anche una giovane promessa del tennis tra le quattro vittime del doppio incidente avvenuto martedì in tarda mattinata lungo lo stesso tratto dell’A31, all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza. Nel doppio tamponamento ha infatti perso la vita ...