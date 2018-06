corrieredellosport

: L’Uisp presenta il 1° Campionato nazionale di Calcio camminato - salvione : L’Uisp presenta il 1° Campionato nazionale di Calcio camminato -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Dunque uno sport adatto anche a chi non è più giovane e ha problemi di mobilità, con il quale è possibile divertirsi in amicizia mentre ci si prende cura della propria salute. Nato in Inghilterra ...