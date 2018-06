Lucifer 4 ci sarà? Amazon pronta a regalare ai fan un’altra stagione | il 16 giugno la

Tom Ellis su Lucifer 4 : “Non posso dire se ci sarà - ma ringrazio i fan per #SaveLucifer” : Tom Ellis è il grande ospite del MCM Comic Con di Londra, dove ha incontrato i fan per discutere della serie di Fox, recentemente cancellata, senza però svelare su Lucifer 4 ci sarà o meno - per ovvi motivi. Da quando il fantasy drama ha terminato la sua corsa dopo tre stagioni, il pubblico non si è mai arreso, dando via alla campagna social #SaveLucifer, diventata un fenomeno senza precedenti. Nel corso di una sessione di domande e risposte, ...

Non ci sarà una quarta stagione della serie tv 'Lucifer' : Come ogni anno, in primavera, vengono scelte le serie tv da rinnovare per una stagione successiva e quelle che purtroppo non vengono portate avanti dalle emittenti televisive. Quest'anno c'è stato un "massacro" senza precedenti: molti show non hanno avuto un rinnovo e purtroppo questo spiacevole destino è toccato anche alla serie tv targata Fox, "Lucifer". L'emittente di Gary Newman ha deciso di porre fine alla serie che, nelle sue tre stagioni, ...

Lucifer 2 ci sarà con new entry nel cast - anticipazioni sul finale della prima stagione su Italia1 il 13 maggio : Lucifer 2 andrà presto in onda in chiaro su Italia, ma intanto stanotte c'è il finale della prima stagione. Nell'episodio trasmesso stanotte, il cerchio si stringe su Malcolm. Il nostro protagonista e suo fratello Amenadiel Lucifer e Amenadiel sono vicini a rintracciarlo, mentre si prepara alla fuga. Anche Chloe e Dan capiscono che l'assassino è lo stesso uomo e, per vie diverse, cercano di trovarlo. La situazione precipita quando Malcolm ...