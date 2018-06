Luca Dotto | «Ci vediamo a Glasgow | con l’oro nei 100»

gqitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018) «Alle Elementari avevo già le idee chiare. Spesso mi torna in mente un tema in cui immaginavo il futuro: “Voglio diventare un nuotatore, entrare in Nazionale e mettere al collo un sacco di medaglie”». Detto – anzi scritto – fatto:, padovano, classe 1990, è campione d’Europa in carica e vicecampione mondiale nel 2011 nei 100 metri stile libero con una settantina di premi in bacheca, inclusi 20 titoli tricolori. Nonostante il palmarès straordinario, il recordman italiano (unico ad aver concluso i 100 stile libero sotto i 48 secondi) ha ancora fame di successo e agli Europei di agosto punta alto. «Il mio obiettivo anei 100. Non potrebbe essere altrimenti: ho vinto le ultime due edizioni, in vasca lunga e corta». Dal nuoto che lezione ha imparato? «Lavorare sodo. Lo sport richiede il merito e lo premia: i podi non piovono dal cielo, bisogna guadagnarseli». La ...