LOWLOW tra malessere e provocazioni | il rapper racconta Il bambino soldato

newsgo

: È uscito l’album di lowlow, tra poco mi metto ad ascoltarlo, non vedo l’ora e spero non mi deluda ok #IlBambinoSoldato - whosease : È uscito l’album di lowlow, tra poco mi metto ad ascoltarlo, non vedo l’ora e spero non mi deluda ok #IlBambinoSoldato - khalischneider : sto piangendo, comunque io ascolto sempre rap tra cui lowlow e mostro quindi se riesci a ricordartela dimmela -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Indietro 11 giugno 2018 2018-06-11T12:30:58+00:00 ROMA – Più carico che mai perre la sua storia.è tornato sulle scene musicali con Il, secondo disco delromano prodotto da Big Fish. Diregiovani l’ha incontrato alla data zero del suo instore tour. Location la Mondadori di via Tuscolana a Roma. In questo … L'articolotra, ilIlproviene da NewsGo.