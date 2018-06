Loredana Lecciso Rompe il silenzio e ringrazie Al Bano

Al Bano illude Romina : la rivincita di Loredana Lecciso su Instagram : Al Bano e Romina tornano insieme? È comparso pure un anello al dito della Power. Ora però è arrivato il momento della rivincita di Loredana Lecciso. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una pagina di giornale dove è riportata una dichiarazione di Al Bano che per la prima volta la elogia e la difende dalle malelingue. Il cantante pugliese ha infatti affermato: Lo dico oggi che la mia storia con lei [Loredana Lecciso ndr] è finita, ...

Madre Mia - Al Bano racconta mamma Jolanda/ Anticipazioni 10 giugno : il rapporto con Romina e Loredana Lecciso : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Albano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...

Uomini e Donne - Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste? La smentita dell'ufficio stampa : L'edizione 2017/18 di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva. Durante il corso della prossima estate, come di consueto, circoleranno numerose indiscrezioni e rumors riguardanti gli eventuali protagonisti della nuova edizione che partirà a settembre.A riguardo, il settimanale Vero Tv ha lanciato due "bombe": la partecipazione di Aida Nizar, la controversa star ...

Al Bano - mamma Jolanda su Romina Power e Loredana Lecciso : ‘Ci sono donne e…’ : Che tra Loredana Lecciso e Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi, i rapporti non fossero idilliaci è cosa nota da tempo, ma quel che la donna ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola il 4 giugno rilasciata in occasione della messa in onda su Rete4 di Madre mia non lascia più alcun dubbio. Come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana? “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece ...

Dopo la separazione da Loredana Lecciso - Al Bano e Romina si sono ritrovati : la verità mai detta : Quella dei Carrisi è ormai una saga a tutti gli effetti. Una di quelle storie alla Beautiful in cui non è chiaro se l’arte imita la vita o viceversa. Ora alle vicende amorose si aggiunge un nuovo capitolo. Sulle pagine di Chi, Al Bano ha parlato ha parlato della donna che stima di più in assoluto: mamma Jolanda. L’artista ha raccontato il rapporto della madre con Romina Power e ha spiegato perché ha deciso di realizzare un ...

