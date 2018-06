London Fashion Week | le migliori foto di street style

gqitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ilgrafo Andrew Barber fondatore di Omni, ha realizzato una serie di scatti in esclusiva per GQ Italia in cui racconta la moda fuori dalle sfilate. Gli scatti in questione arrivano direttamente da Londra dove sfila la moda per la prossima primavera/estate. Ledelle sfilate le trovate qui.