L’onda arcobaleno travolge le monarchie d’Europa

vanityfair

: Opposizione arcobaleno: l'onda #Pride in piazza contro il governo Lega M5s @SimoneAlliva - espressonline : Opposizione arcobaleno: l'onda #Pride in piazza contro il governo Lega M5s @SimoneAlliva - DavideFrancesc3 : L’onda arcobaleno inizia. Un discorso iniziale che vale la pena ascoltare - BaronelloAgata : RT @PhobiaHomo: Opposizione arcobaleno: l'#onda Pride in piazza contro il governo Lega M5s -

(Di lunedì 11 giugno 2018) «Oggi è una giornata meravigliosa, non trova?». Leggenda narra siano state queste le prime parole rivolte da Elisabetta II a David Cameron il 17 luglio del 2013. Contrariamente a quanto certa stampa aveva riportato alla vigilia del voto in Parlamento – in quanto capo della Chiesa anglicana, scrissero, Elisabetta è profondamente contraria al matrimonio egualitario, voci che invero si sono rincorse anche recentemente – l’allora primo ministro non dovette confrontarsi con una sovrana ostile. Nessuna ramanzina o sotterranea richiesta di modifiche (Elisabetta non può opporsi alle leggi del governo ma può esprimere preoccupazione, tacito invito a rivederle), anzi una firma accompagnata da grandi sorrisi e da quell’aggettivo, meravigliosa, che tutto dice. 128 anni dopo quell’emendamento Labouchere che dichiarò illegali gli atti omosessuali e spedì in galera Oscar Wilde, ...