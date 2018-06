Lombardia | da Regione 10 mln per valorizzare Lago Sebino 2

Lombardia : da Regione 10 mln per valorizzare Lago Sebino : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - A due anni dall'esperienza artistica di successo di 'The Floating Piers' (18 giugno - 3 luglio 2016) che ha portato sul Lago d'Iseo oltre 1 milione di visitatori e lo ha inserito al centro della scena della Land Art contemporanea, Regione Lombardia continua ad investire

Lombardia : Fermi - a luglio tavolo in Regione su tangenziale di Bregnano : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - “Nella prima metà di luglio convocheremo presso Regione Lombardia un tavolo con i rappresentanti di Pedemontana e della società Concessioni Autostradali Lombarde con i sindaci di Bregnano e Cermenate affinché la tangenziale di Bregnano venga completata il prima possibile

Lombardia : F.Sala - regione è prima in Italia per export aerospaziale : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Il comparto aeronautico nel panorama dell’industria manifatturiera rappresenta uno degli ambiti maggiormente strategici sia a livello nazionale sia a livello regionale. Il settore spazio, a sua volta, è una fonte continua di progresso tecnico-scientifico, che investe direttamente ambiti come le telecomunicazioni, la navigazione e l’osservazione terrestre, ma che è decisivo anche per ...

Lombardia - diminuiscono i consultori pubblici : “0 - 3 ogni 20mila abitanti. È la peggior regione d’Italia” : Sempre meno consultori pubblici, sempre più consultori privati. Siamo in Lombardia, dove il cambio al vertice Formigoni-Lega poco ha cambiato in quanto a libero accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. A 40 anni dall’approvazione della legge sull’aborto non c’è solo, come nel resto d’Italia, la questione irrisolta dell’alto numero di ginecologi obiettori. Ma la difficoltà delle donne a vedere riconosciuti i propri diritti passa anche ...

Uniti per l'autismo : Fontana invita il comitato in Regione Lombardia Video : Dopo vari tweet e sacrifici vari da parte di genitori e di oltre 25 associazioni che compongono il comitato Uniti per l'autismo, il 22 maggio scorso il comitato ha finalmente ricevuto l'invito tanto agognato. La segreteria del presidente della Regione, Attilio Fontana, ha infatti invitato gli esponenti del comitato per un incontro per l’attuazione dell’art. 54 della Legge 15/2016 riguardo alle “disposizioni in materia di prevenzione, cura, ...

Lombardia : Gelmini (Fi) - contrasto a povertà prioritario per Regione : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – “Il sostegno alla povertà va oltre ogni schieramento politico e deve continuare ad essere un impegno prioritario di Regione Lombardia”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda. “Perché i 670 mila poveri presenti nella Regione più dinamica del Paese parlano di un sistema statale di welfare inadeguato, al quale – evidenzia – ...

Frana Gallivaggio : Regione Lombardia rinnova richiesta stato di emergenza : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rinnovato, con una lettera al capo dipartimento della Protezione civile nazionale la richiesta dello stato di emergenza per la Frana che ha colpito Gallivaggio, in provincia di Sondrio. "Regione Lombardia, Provi

Trenitalia - proposta a Regione Lombardia di maggioranza su Trenord : Teleborsa, - Trenitalia propone a Regione Lombardia il trasferimento a titolo di usufrutto per un tempo da definire dell'1% della quota azionaria di Trenord . Al momento il capitale è distribuito al ...

Lavoro : Senna - presto in Regione Lombardia tavolo su rider : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Il problema va affrontato affinché siano trovate le soluzioni adeguate. Proprio per questo la commissione Attività produttive attiverà quanto prima un tavolo istituzionale per coinvolgere aziende, lavoratori interessati e sindacati. Nei prossimi giorni convocherò l’Uff

Lombardia : lunedì in Regione Giorno della Memoria per vittime del dovere : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, interverrà lunedì alla cerimonia di premiazione del 'Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finan

Lombardia : da Regione 6 mln per sostegno abitativo genitori separati : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Interventi di sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati con figli minori attraverso l'erogazione di contributi sia per l'affitto, fino al 30% del canone annuo, sia per il recupero e la riqualificazione degli immobili, fino al 90% della spesa, nell'ottica d