L’Italia può chiudere i porti alle navi delle ong?

Aquarius - ‘Hanno fame e freddo - aiutateli’. Brindisi accolse 27mila migranti - L’Italia può salvarne 629 : Ricordo mia madre che scaldava il latte, le centinaia di biberon nelle ceste di vimini e le corse verso la stazione marittima dove quelle migliaia di disperati avevano trovato posto sui carri per il trasporto delle auto sui quali riposavano, riparati dai teli in cellophane. Ricordo quando aprimmo il garage condominiale, i chili di pasta cucinati in ogni cucina di ogni casa e i pentoloni portati dove le tavolate sfamavano centinaia di albanesi ...

Tennis - ora L’Italia può sognare in Coppa Davis. Cecchinato e Berrettini pronti ad affiancare Fognini. In attesa di Sonego e non solo : Si è chiuso un Roland Garros che resterà nella storia del Tennis maschile italiano. La semifinale raggiunta dopo 40 anni da Marco Cecchinato era un traguardo impensabile ad inizio torneo ed invece il sicliano ha stupito tutti e si è regalato due settimane da sogno. Non c’è stata solo la leggendaria prestazione del palermitano, ma bisogna ricordare anche gli ottavi di finale raggiunti da Fabio Fognini con sconfitta solo al quinto set contro Marin ...

Migranti - Salvini : “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong : “C’è disegno per fare taxi verso L’Italia” : “Il buon Dio ha messo Malta più vicina della Sicilia e non può sempre rispondere di no a qualsiasi richiesta di intervento” per l’attracco di navi che salvano Migranti nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in prefettura, a Como, dove ha incontrato due autisti di autobus che hanno subito un’aggressione per la quale sono stati arrestati quattro cittadini stranieri. “Non ...

Calcio femminile - L’Italia che può ancora andare al Mondiale : le Azzurre sfidano il Portogallo per la qualificazione : C’è una Nazionale che già venerdì 8 giugno potrebbe essere sicura di andare ai Mondiali, mentre gli Azzurri di Roberto Mancini guarderanno solo alla tv quelli in partenza in Russia. Sono le calciatrici del ct Milena Bertolini che battendo il Portogallo otterrebbe la qualificazione aritmetica a Francia 2019, rendendo ininfluente l’ultimo incontro in programma il prossimo 4 settembre in Belgio. Con sei vittorie conquistate nelle prime sei ...

Governo - Cirinnà (Pd) : “Sui diritti non si può tornare indietro. Abbiamo responsabilità di salvare L’Italia” : La senatrice Monica Cirinnà si è presentata in aula con una maglietta dedicata alle famiglie arcobaleno. Ai cronisti ha spiegato: “Oggi in Senato sono andata a stringere la mano a Fontana, per presentarmi, gli ho detto ‘caro ministro, lei dice che le famiglie arcobaleno non esistono e io sono qui con la mia maglietta, a sostegno di quelle famiglie, a ricordarle che non è così’. E poi gli ho detto ‘visto che faremo a ...

Cosa può fare L’Italia per contare in Europa? Suggerimenti dal “modello Milano” : Cosa può fare l'Italia per contare in Europa? Negli ultimi mesi, prima e dopo le elezioni del 4 marzo, questa domanda è diventata centrale nel dibattito politico italiano. E nelle ultime settimane, forse, ancora di più. È chiaro che la nascita del governo giallo-verde è, a suo modo, una risposta. Ma

Ue : “La Tav è un’opera strategica - non si può costruire un muro attorno alL’Italia” : Ue: “La Tav è un’opera strategica, non si può costruire un muro attorno all’Italia” Ue: “La Tav è un’opera strategica, non si può costruire un muro attorno all’Italia” Continua a leggere L'articolo Ue: “La Tav è un’opera strategica, non si può costruire un muro attorno all’Italia” proviene da NewsGo.

M5S-Lega - perché non può decidere L’Italia lo stop alle sanzioni alla Russia : Le sanzioni Ue alla Russia le potrebbe far saltare, con una decisione a maggioranza qualificata, solo il Consiglio degli Affari Esteri, nel quale siedono i ministri degli Esteri dei 28 membri dell’Unione. Un passo indietro unilaterale, come vagheggiato nella bozza di contratto tra M5S e Lega, non è contemplato dal diritto comunitario...

Regolamento e codici di televoto dell’Eurovision Song Contest : chi può votare L’Italia il 12 maggio : Come funziona il Regolamento del televoto dell'Eurovision Song Contest? Tornato in auge da pochi anni in Italia, l'Eurovision Song Contest prevede un Regolamento particolare per quanto riguarda le votazioni dai Paesi in gara. Sabato sera su Rai 1 andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta dall'Altice Arena di Lisbona. Vedremo sul palco ben 26 Paesi, che si sono aggiudicati la finale dopo le semifinali andata in onda ...

Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Buffon a Mattarella : “L’Italia non può essere mediocre” : Roma, 8 mag. – (AdnKronos) – “Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo. L’Italia non può essere una nazione mediocre”. Lo ha detto il portiere e capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, rivolgendosi al Capo dello ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Con L’Italia da opposto. Questo scudetto una rivincita. Il mio futuro? Può essere tutto” : Ivan Zaytsev è l’uomo simbolo del trionfo di Perugia che ha conquistato il suo primo scudetto di Volley maschile. I Block Devils si sono laureati Campioni d’Italia anche grazie alle gesta dello Zar che ha vinto la sua scommessa, esaltandosi da schiacciatore e dominando l’intera stagione vincendo tutte le Finali che ha giocato in attesa della Champions League. Ora Ivan è pronto per la lunga estate con l’Italia che ...

Diseguaglianze - l’Ocse consiglia alL’Italia la patrimoniale : “Può ridurle in modo significativo”. Il veto degli industriali : In Italia aumentano le disuguaglianze. Per questo, per l’Ocse sarebbe bene che il governo pensasse ad imporre una patrimoniale. Secondo il rapporto Ocse sulla tassazione della ricchezza nei Paesi Occidentali, l’Italia è infatti uno degli Stati in cui la crisi ha fatto sentire di più i suoi effetti penalizzando la fascia bassa della popolazione. “I dati comparati di sei Paesi Ocse indicano che, sin dall’inizio della crisi, la ...