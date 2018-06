L' Italia ha un mercato finanziario piccolo Servono più aziende quotate e tutela risparmio

CONSOB - il mercato azionario Italiano è piccolo. Bisogna rafforzarlo con la tutela del risparmio : Teleborsa, - Il mercato azionario italiano è piccolo, non solo in termini di capitalizzazione ma anche per numero di società quotate . Lo ha detto nel suo intervento al CONSOB DAY a Milano il nuovo ...

CONSOB - il mercato azionario Italiano è piccolo. Bisogna rafforzarlo con la tutela del risparmio : Il mercato azionario italiano è piccolo, non solo in termini di capitalizzazione ma anche per numero di società quotate . Lo ha detto nel suo intervento al CONSOB DAY a Milano il nuovo Presidente ...

Zapata all'Atalanta? / Calciomercato news : la Sampdoria vuole riportare in Italia Simone Zaza : Zapata all'Atalanta? Calciomercato news: la Sampdoria per sostituirlo vuole riportare in Italia dal Valencia l'attaccante lucano ex Juventus Simone Zaza. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Insalata mista bio rischio salmonella/ Ritirata dal mercato in Italia e Germania : pericolo febbre tifoide : Insalata mista bio rischio salmonella, Ritirata dal mercato in Italia e Germania: ecco tutte le informazioni dell'allarme lanciato dal sistema europeo di allerta alimentare.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 01:00:00 GMT)

Insalata mista bio rischio salmonella/ Ritirata dal mercato in Italia e Germania : ecco tutte le info : Insalata mista bio rischio salmonella, Ritirata dal mercato in Italia e Germania: ecco tutte le informazioni dell'allarme lanciato dal sistema europeo di allerta alimentare.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:16:00 GMT)

Calciomercato : Ronaldo lascia il Real Madrid - va… in Italia? : Cristiano Ronaldo è determinato a lasciare il Real Madrid (come Zidane) e fra le sue possibili destinazioni c’è l’Italia. Così oggi il giornale sportivo portoghese Record secondo il quale la decisione “irreversibile” sarebbe da attribuire a “promesse non mantenute”: “Ronaldo andrà via dal Real”, il titolone. “Irreversibile” era stato il termine utilizzato da un’altra testata ...

Frena a maggio il mercato Italiano dell'auto : -2 - 8% : L'incertezza della situazione politica italiana può aver influito su questa Frenata della domanda creando un clima di attesa nel mercato. Prosegue nel mese il trend di decrescita delle alimentazioni ...

De Rita - Censis - : "Ssn funziona ma Italiani cercano cure top sul mercato" : Roma, 6 giu. , AdnKronos Salute, - "Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema ...

De Rita (Censis) : “Ssn funziona ma Italiani cercano cure top sul mercato” : Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha ...

De Rita (Censis) : “Ssn funziona ma Italiani cercano cure top sul mercato” : Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Gli italiani considerano la salute un proprio bene, sicuramente il migliore che hanno, e sempre di più credono di doverci pensare da soli. Non è colpa del sistema sanitario pubblico, è uno dei migliori, ma ognuno di noi vuole qualcosa di personale legato ai suoi problemi e alle sue paure. Così si sceglie di mettersi sul mercato e pagare, invece di essere dipendenti da qualcuno altro”. Lo ha ...

I voli low cost conquistano i cieli : occupano il 51% del mercato Italiano : I voli low cost si confermano i 'preferiti' dei viaggiatori italiani: un trend in crescita nel traffico aereo, che è arrivato ad occupare il 50,9% del mercato italiano. Nel 2017, come...

Aerei - Italia preda delle low cost : ora sono il 51% del mercato : ROMA - L'Italia si conferma un'oasi per le compagnie low cost, con Ryanair che domina il mercato. Un caso non raro ma di certo unico nel panorama europeo che ci vede al primo posto per penetrazione di ...

Italia - mercato immobiliare in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Il mercato immobiliare Italiano ha chiuso il 2017 con segnali di ripresa. Secondo il report dell'Istat relativo al quarto trimestre dell'anno passato, nel nostro paese le transazioni ...

Italia - mercato immobiliare in crescita nel 2017 : Il mercato immobiliare Italiano ha chiuso il 2017 con segnali di ripresa. Secondo il report dell'Istat relativo al quarto trimestre dell'anno passato, nel nostro paese le transazioni immobiliari sono ...