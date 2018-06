L' Italia chiude i porti alle ong e Malta non interviene La Valletta | Roma viola leggi

Braccio di ferro con Malta - Salvini chiude porti Italia ni a 600 migranti su nave Aquarius : Teleborsa, - Salvini al cospetto col problema sbarchi in rotta di collisione con Malta : niente porti italiani per i 600 migranti raccolti in mare dalla nave Aquarius che batte bandiera di Gibilterra. ...

Lotta - Europei Under23 2018 : William Raffi non compie l’impresa - l’Italia chiude la competizione con un bronzo : Si chiudono con una medaglia di bronzo per l’Italia gli Europei Under23 2018 di Lotta a Istanbul, in Turchia. Il podio conquistato da Enrica Rinaldi nella categoria -72 kg grazie al successo per 5-0 nella finale terzo posto contro la russa Zakharchenko rappresenta l’unico vero acuto di un gruppo che comunque può vantare elementi di assoluto spessore per puntare molto in alto. L’ultimo italiano in gara, William Raffi, è stato ...