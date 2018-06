Liga | Tebas furioso | ' Il Psg va escluso dalle coppe europee!'

Diritti tv - Sky replica a Tebas : "La Serie A vale come la Liga che ha Messi e Ronaldo" : Il network risponde al dirigente spagnolo: "Negli ultimi 15 anni abbiamo versato nelle casse dei club oltre 7 miliardi di euro e investito per far crescere la bellezza del prodotto"

Sky risponde a Tebas : la Liga con Messi e Ronaldo vale come la Serie A : La pay-tv satelitare risponde alle parole del presidente della Liga che l'ha accusata di avere una posizione di privilegio sul mercato italiano dei diritti tv. L'articolo Sky risponde a Tebas : la Liga con Messi e Ronaldo vale come la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Javier Tebas : «Nei prossimi anni alcuni club di Liga si quoteranno in Borsa» : Il presidente della Liga ha spiegato che nei prossimi anni dei club di Liga potrebbero quotarsi in Borsa per raccogliere nuovi capitali. Un passo importante. L'articolo Javier Tebas: «Nei prossimi anni alcuni club di Liga si quoteranno in Borsa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.