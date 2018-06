L' Europa sta con Trudeau | Credibilità del G7 distrutta

G7 verso la riduzione dei dazi. Ma resta distanza fra Europa e Usa : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Chi prova a destabilizzare l'Europa : Roma. Prima l’Europa sapeva che all’origine dei tentativi di destabilizzare i paesi membri c’era la Russia, che cercava di interferire nelle elezioni locali, era in grado di sponsorizzare e forse anche di portare alla vittoria candidati euroscettici. Poi le parole dell’ambasciatore americano a Berli

Così Google sta sostenendo il giornalismo di qualità in Europa : Tre anni di Fondo per l’innovazione: la Google Digital News Initiative (oggi inclusa nella Google News Initiative) aggiorna il suo bilancio. Ha stanziato 150 milioni di euro per sostenere i progetti editoriali innovativi in Europa. E fino a ora ne ha spesi 94, finanziando 461 in 29 Paesi. Solo una piccolissima parte delle 4.800 candidature. La Digital News Initiative in Italia In Italia sono arrivati 7,8 milioni, grazie a 31 progetti. ...

L'Europa è stata inondata dalla cocaina. Un rapporto : L'Europa è stata inondata di cocaina nel 2016. Si stima che siano 2,3 milioni di europei, tra i 15 e i 34 anni, che la consumano: il 2 per cento di tutta la fascia d'età. Non solo è aumentata la quantità, con un incremento della produzione, ma ha anche "raggiunto il suo livello di purezza più alto del decennio", mantenendo i prezzi stabili. È quanto emerge dal rapporto ...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

Flixbus e i suoi fratelli In Europa a passo di pullman «Prezzi stracciati e wifi» Ma servono più autostazioni : TANTO CHE VIAGGIARE per l'Europa in bus adesso fa tendenza tra i giovani come alternativa all'aereo e al treno, e quasi sempre è più conveniente. Il rapporto di Traspol " laboratorio del Politecnico ...

Immigrazione - Salvini : “Assieme a Viktor Orban cambieremo questa Europa” : “Per questo governo c’è tanto apprezzamento all’estero” e per testimoniarlo, Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell’Interno e segretario della Lega, dal palco elettorale di Fiumicino ,rivela: “Oggi ho avuto una telefonata una telefonata lunga e cordiale con Viktor Orban con cui lavoreremo per cambiare questa Europa“. Poi Salvini annuncia il suo No alla modifica del Trattato di Dublino: ...

L’esordio di Giuseppe Conte in Parlamento : “In Europa a testa alta” : A mezzogiorno il professor Giuseppe Conte entrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...

SCENARIO/ La crisi di Deutsche Bank e l'attacco Usa : questa Europa non "tiene" più : Mai come oggi l'Unione Europea appare al bivio tra fine e rilancio. Ma i custodi dell'austerity oggi hanno un problema in più: la crisi di Deutsche Bank. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO CONTE/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliGOVERNO M5S-LEGA/ Con i pm al potere torniamo al '92, di G. Da Rold

Salvini da Fiumicino : “Mi ha telefonato Orban - insieme a lui cambieremo le regole di questa Europa” : Era a Fiumicino per sostenere alle comunali il candidato leghista William De Vecchis, ma da ministro dell’Interno ha parlato anche di altro, in primis di migranti e di Europa. “Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione europea” ha detto il segretario della Lega nel comizio elettorale sul litorale romano. La prima prova è già fissata: ...

Christophe Castaner : "L'Italia ha votato con i piedi per colpa dell'Europa" : "Per colpa dell'Europa l'Italia ha votato con i piedi". Il fedelissimo di Emmanuel Macron, Christophe Castaner, non le manda a dire sul risultato delle elezioni italiane."L'esito elettorale in Italia è anche il risultato dell'abbandono da parte dell'Europa rispetto alla questione dei migranti - afferma intervistato da Territoire d'Infos -. L'Italia, a causa della vicinanza con la Libia, si è ritrovata a dover gestire una ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna - Rimini e San Marino alla conquista dell’Europa : La stagione per club di Baseball è al giro di boa. Il girone d’andata della Serie A1 si è concluso nello scorso weekend e questa settimana ci sarà dunque la pausa dedicata alle competizioni continentali. Mercoledì a Rotterdam scatterà la European Champions Cup: cinque giorni intensi, fino a domenica, in cui otto squadre si contenderanno il titolo di campione d’Europa. Sulla carte due le rappresentanti italiane, ma di fatto tre, ...

Iliad - i GB in Europa sono 2 : la protesta degli utenti : E' vero che Iliad prima ha scritto sul sito che i 2 GB in Europa si aggiungevano ai 30 GB, per un totale di 32 GB. Era però una cosa del tutto insensata dare più GB in roaming che in Italia. E infatti ...