Leonardo Pieraccioni ritorna dietro la macchina da presa per girare “Se son rose”

domanipress

: Se son rose, Il Campione: riprese al via con Leonardo Pieraccioni e Stefano Accorsi - filmring : Se son rose, Il Campione: riprese al via con Leonardo Pieraccioni e Stefano Accorsi - carmenFashionCr : Se son rose, Il Campione: riprese al via con Leonardo Pieraccioni e Stefano Accorsi #cinema - FilmFilmFilmF : Se son rose, Il Campione: riprese al via con Leonardo Pieraccioni e Stefano Accorsi -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ritorno al cinema perche tornaladaper“Se sonil suo tredicesimo film che lo vede protagonista insieme a Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e con Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi. Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!”…? È quello che accade aGiustini () giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E come zombie usciti dalle tombe dell’amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all’accorato appello e quella che era nata come l’innocua ...