Lenovo rinnova Legion | all’E3 nuovi laptop e desktop E un design diverso per catturare

(Di lunedì 11 giugno 2018)non è sicuramente l’ultimo arrivato nel mercato dei PC, è tra i primi brand per vendite al mondo, ma la sua vera discesa in campo nell’ambito dei dispositivi da gaming risale a poco più di un anno fa, quando al CES di Las Vegas annunciò la nascita della – allora – nuova linea. Da allora il mercato si è evoluto, vedendo crescere le vendite dei PC da gioco – in contrapposizione ad un calo mondiale delle vendite di personal computer che va avanti da alcuni anni -, eha deciso di tornare alla lavagna per migliorare la sua proposta e puntare ad ampliare il suo pubblico. Per farlo ha coinvolto più di 700 persone tra addetti ai lavori ed appassionati passando da fasi di studio e ricerca tecnica a sondaggi e focus group: “Man mano che ascoltavamo le opinioni, emergeva una buona parte del pubblico non fosse soddisfatta dal ...