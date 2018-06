L’emorragia dei camici bianchi

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) Questo post è a cura di Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Anestesiologiche, Nefrologiche e Geriatriche Università La Sapienza di Roma, Consigliere di Amministrazione dell'AIFAUn terno al lotto, una corsa a ostacoli."Chi vuole fare medicina deve sapere che il suo desiderio si scontrerà con l'assurdità del sistema."E.B. è una dei tanti studenti a cui il numero chiuso ha infranto i sogni. Circa dieci anni fa, dopo un brillante esame di maturità e dopo essersi iscritta al test di ingresso a medicina, ha passato tutta l'estate a studiare biologia e chimica."Di quella estate ricordo solo le ore passate sui libri –racconta–, ma non mi pesava. Diventare un medico, come mio padre, era il mio desiderio fin da bambina."Il suo test veniva valutato con 42 punti, non abbastanza per rientrare ...