Leggere | una palestra per la mente

(Di lunedì 11 giugno 2018) L"estate è la stagione che ci dona più tempo e occasioni per rilassarci e dedicarci alle proprie passioni. Durante le vacanze e nei weekend da trascorrere all"aria aperta e in spiaggia uno dei passatempi più diffusi èun libro. Si tende spesso a recuperare dalle proprie librerie libri che avevamo accantonato per mancanza di tempo o perché obbligati a leggerne altri per lavoro e sostenere un esame e verifiche. E" arrivato il momento di dedicarsi ai libri che amiamo, al genere che ci diletta, allo scrittore che più ci ispira.Secondo i dati Istat pubblicati quest"anno, in Italia circa 452 mila persone leggono un libro all"anno. Il 47% dei lettori sono donne. Nonostante l"Italia rispetto ad altri paesi europei come la Francia, la Svezia e la Danimarca sia il Paese in cui si legge meno, sul nostro territorio sono attivi circa 1505 editori perché la scrittura rimane uno dei mezzi ...