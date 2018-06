Lega | Consiglio Federale riunito a Milano | fermezza sulla questione migranti

Chi è Giancarlo Giorgetti - il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.Continua a leggere

Governo : accordo politico M5s-Lega - Conte presidente del Consiglio : 'È stato raggiunto l'accordo per un Governo politico M5s-Lega con Giuseppe Conte presidente del Consiglio'. Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. All'Economia Giovanni Tria, professore di Tor Vergata. Paolo Savona sarà ministro degli Affari Europei, agli Esteri Moavero Milanesi.

Lega - Salvini riunisce il consiglio federale a Roma : la ruspa si è piazzata nell'Urbe : Questa partita politica nei palazzi Romani è stata stravinta da Salvini. Il quale adesso vuole farsi incoronare in loco come il barbaro che ha fatto saltare le manovre politiche del vecchio ceto ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

GIUSEPPE CONTE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018/ Attacco del NY Times : "sconosciuto che esegue ordini M5s-Lega" : GIUSEPPE CONTE, PRESIDENTE del CONSIGLIO 2018 del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times, "professore sconosciuto che esegue ordini"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:15:00 GMT)

Chi è Giuseppe Conte - indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio : È un 54enne avvocato e docente di Diritto privato e non ha mai fatto politica: le cose da sapere The post Chi è Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

In Val d'Aosta boom della Lega - Pd fuori dal Consiglio. Union valdotaine primo partito : Exploit della Lega alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Il partito di Matteo Salvini con il 17% conquista 7 seggi su 35 e torna in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza. Il Pd, fino a ora ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

