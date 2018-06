Le nuove giacche e sneakers eco-heritage di Tretorn

gqitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018), lo storico marchio svedese produttore die abbigliamento outdoor, presenta al 94° Pitti Immagine Uomo due novità all’insegna del recupero del suoin chiave green: Eco Essentials Bio Project, la prima giacca antipioggia 100% biodegradabile e una collezione diche rilegge i modelli iconici del brand, quelli degli anni 1900, 1955, 1961 e 1967, con un comfort moderno e la medesima attenzione all’ecosistema circolare della natura.Bacheca Il marchio fondato nel 1891 da Johan Dunker a Helsingborg, in Svezia, ha lanciato nel 2016 il progetto Eco Essentials per arrivare entro il 2020 ad avere almeno il 50% della propria produzione totalmente riciclabile o biodegradabile, realizzata in materiali riciclati e senza l’uso di sostanze chimiche nocive. Eco Essentials Bio Project è una giacca urban e minimalista, attenta allo stile funzionale ...