Le cover per smartphone perfette per l’estate

Sanità : 14enne ricoverata per meningite da meningococco : Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata all’ospedale di Città di Castello per una meningite da meningococco, di sierogruppo non ancora definito. Lo ha reso noto l’Usl Umbria 1. La ragazza si trova, dal 6 giugno, nel reparto di Pediatria dove ha iniziato la terapia e risulta in “lieve miglioramento clinico”. La Direzione medica ospedaliera – si legge nella nota dell’Usl – ha immediatamente avviato la ...

Spunta una data di uscita per NBA 2K19 e LeBron James dovrebbe essere la cover star : La data di rilascio di NBA 2K19 sarebbe trapelata un po' prima del previsto e, a quanto pare, la pubblicazione del gioco è in programma per l'11 settembre. Se siete disposti a sborsare per la 20th Anniversary Edition, potrete averne una copia quattro giorni prima, il 7 settembre.Come riporta USGamer, la notizia è Spuntata su Reddit, dove viene notato che non solo NBA 2K19 sarà rilasciato il 7 settembre per l'accesso anticipato e più tardi l'11 ...

Alessandra Appiano è morta/ Suicidio durante ricovero per depressione : Cristina Parodi - “stento a crederci” : Alessandra Appiano è morta: si è suicidata? Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:15:00 GMT)

Discovery - accordo storico internazionale per il Golf PGA Tour : Discovery e il PGA Tour hanno ufficializzato un’alleanza strategica per creare una multipiattaforma internazionale dedicata al Golf che offrirà agli appassionati - su ogni schermo e device - tutti i momenti più importanti, i giocatori e i tornei di uno degli sport più seguiti al mondo. La partnership, della durata di ben 12 anni, avrà inizio nel 2019 fino al 2030, ed includerà i diritti globali ...

Partnership Discovery-PGA Tour : sarà lanciato un nuovo OTT per il golf : Discovery e il PGA Tour hanno ufficializzato un’alleanza strategica per creare una multipiattaforma internazionale dedicata al golf L'articolo Partnership Discovery-PGA Tour: sarà lanciato un nuovo OTT per il golf è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù : 400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù. Donazione dell’azienda fiorentina Best and Fast Change nell’ambito del progetto I4Children. Quattrocento notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bambini ricoverati al Bambino Gesù grazie alla donazione di Best and Fast Change. La società di cambiavalute di Firenze ha devoluto 10mila euro alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico di Roma nell’ambito del ...

Bilardo ricoverato per crisi depressive : ANSA , BUENOS AIRES , 3 GIU Carlos Bilardo, 80 anni, ctdell'Argentina campione del mondo nel 1986 e vicecampione nel1990, è ricoverato da giovedì scorso in una struttura di BuenosAires, a causa di un 'forte quadro depressivo'. Lo si è appresoda fonti mediche vicine alla famiglia del ...

Bilardo ricoverato per crisi depressive : ANSA, - BUENOS AIRES, 3 GIU - Carlos Bilardo, 80 anni, ct dell'Argentina campione del mondo nel 1986 e vicecampione nel 1990, è ricoverato da giovedì scorso in una struttura di Buenos Aires, a causa di un "forte quadro depressivo". Lo si è appreso da fonti mediche vicine alla famiglia ...