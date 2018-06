Le banche fanno volare Piazza Affari | miglior Borsa d' Europa

banche - 9 milioni di clienti fanno operazioni in mobilità : Teleborsa, - Sono oltre nove milioni in Italia le persone che fanno operazioni bancarie in mobilità . Lo afferma l'Abi, secondo cui aumentano in maniera sostenuta "i clienti che entrano in banca con ...

