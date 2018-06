Le azzurre del 3x3 ai quarti

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : azzurre ottime nelle qualifiche del trap - Jessica Rossi e Silvano Stanco quinte : Prosegue a Siggiewi, Malta, la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dopo la fine delle gare dello skeet, da oggi a giovedì tocca alla fossa olimpica. Ad aprire le danze le donne, con le prime tre serie di piattelli delle cinque (le altre due domani mattina) che qualificheranno alla finale di domani pomeriggio. Bene le tre azzurre impegnate, tutte ancora in corsa per un posto tra le sei finaliste: Jessica Rossi e Silvana Stanco sono nel ...

FIBA 3×3 World Cup – Italia ko contro la Repubblica Ceca - ma il pass per i quarti è nelle mani delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup. Le azzurre si qualificano ai quarti. In campo domani contro gli Stati Uniti alle 10.05 Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si Qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3×3 World Cup in corso a manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (ora Italiana) contro gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’Italia arriva ai quarti dopo ...

Volley - Nations League 2018 : quinta tappa - le partite dell’Italia. azzurre a Eboli contro Thailandia - Belgio - Brasile. Date - calendario - programma - orari e tv : L’Italia è pronta per disputare la quinta e ultima tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale, dopo un lungo peregrinare in giro per tutto il mondo, finalmente avrà la possibilità di giocare in casa. Le Azzurre abbracceranno i 7000 spettatori del PalaSele di Eboli, impianto in provincia di Salerno già tutto esaurito per le tre partite in programma dal 12 al 14 giugno. C’è grandissima attesa per le ragazze del CT ...

Un'Italia che va al Mondiale c'è : l'impresa delle azzurre : Ce ne andiamo ai mondiali: le ragazze di Milena Bertolini sì che ci vanno, ai Mondiali di Francia 2019 dopo il 3-0 contro il Portogallo. Sette vittorie su sette partite, la qualificazione arriva con due turni di anticipo...

Bene le azzurre del 3x3 : Prima la Malesia , 22-9, e poi il Turkmenistan , 22-10, : La Nazionale femminile 3x3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3x3 World Cup di Manila, nelle Filippine. Un esordio ...

C'è chi va ai mondiali - la bella Italia delle azzurre del calcio : Buffon a casa, Pipitone al mondiale. Girelli sì, Insigne no. Il calcio azzurro è una meraviglia al femminile: dopo vent'anni, superando il Portogallo a Firenze 3-0, le nostre calciatrici si qualificano per la Coppa del Mondo in Francia del 2019. Una vittoria netta, ottenuta con la determinazione, il bel gioco, la fantasia, la forza del collettivo. L'allenatrice Milena Bertolini ha firmato un autentico capolavoro. Ma questo successo ...

Basket – 3×3 World Cup : oggi l’esordio delle azzurre a Manila : FIBA 3X3 World Cup. oggi l’esordio dell’Italia con Malesia e Turkmenistan Comincia oggi a Manila, nella Philippine Arena, la World Cup 2018 per la Nazionale italiana femminile 3×3 Open. Le azzurre giocano nel girone A contro, Malesia, Turkmenistan, Rep. Ceca e Indonesia che ha sostituito in corsa il Venezuela che si è ritirato. Alla FIBA 3×3 World Cup partecipano 40 squadre, 20 maschili e 20 femminili. Questo il calendario ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : tutte le possibili avversarie dell’Italia. Chi sfideranno le azzurre in Francia? : L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile: una vera e propria impresa confezionata dalle azzurre che hanno dominato il proprio girone di qualificazione e hanno così staccato il pass per la rassegna iridata a cui ritorniamo dopo addirittura venti anni di assenza. Le ragazze di Milena Bertolini hanno coronato un sogno e potranno così essere protagoniste il prossimo anno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. L’Italia ...

Il sogno d’oro delle azzurre : Milena Bertolini, 51 anni, ct della nazionale di calcio femminile, è la donna che può regalare agli italiani il Mondiale di Francia 2019. L’8 giugno a Firenze l’Italia affronta il Portogallo nella penultima partita del girone (l’ultima sarà il 4 settembre in Belgio). Il ct azzurro Milena Bertolini Bertolini, è fatta? «Quasi, ma quasi nel calcio non significa nulla. Serve l’ultimo sforzo. Fin qui le ragazze sono state fantastiche, vincendo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le pagelle delle azzurre. Chirichella sugli scudi - ottima Pietrini : L’Italia ha surclassato la Repubblica Dominicana per 3-0 e ha infilato la settima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Rotterdam. CRISTINA Chirichella: 7. Partita di assoluto spessore da parte della nostra capitana, scatenata sottorete e sempre puntuale con i primi tempi. La centrale firma 6 stampatone e ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le azzurre dello skeet già costrette ad inseguire : Al via la terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Siggiewi (Malta). Nella giornata odierna si è assistito ai primi tre round di qualificazione dello skeet femminile, in attesa di vedere sparare gli ultimi 50 piattelli prima della finale prevista per le 18 di domani. Le nostre portacolori non hanno brillato, anzi sono già costrette a rimontare nei due round successivi per riuscire a staccare il pass tra le migliori. La migliore è Diana ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Olanda 3-2 - le pagelle delle azzurre. Egonu indiavolata - Pietrini di fuoco - la svolta di Cambi : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 al termine di una partita al cardiopalma e ha finalmente messo sotto la bestia nera. Le azzurre hanno così conquistato la sesta vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8,5. Si conferma la donna in più e si carica la squadra sulle spalle nel ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Serbia 3-2 - le pagelle delle azzurre. Leonesse indomite : Egonu straripante - Pietrini esplode : L’Italia ha compiuto una nuova impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto la Serbia per 3-2. A Rotterdam (Paesi Bassi) le azzurre hanno mandato al tappeto le Campionesse d’Europa e tengono vive le speranze di qualificarsi alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8,5. Ha vinto l’atteso scontro diretto con Boskovic, ha ribadito di essere una delle migliori ...