Le 10 Porsche più importanti di sempre

gqitalia

: RT @smaunotes: Venerdì 15 giugno, in occasione di #Smau #Berlin, la delegazione italiana a Berlino visiterà i principali luoghi dell’#innov… - PioAlert : RT @smaunotes: Venerdì 15 giugno, in occasione di #Smau #Berlin, la delegazione italiana a Berlino visiterà i principali luoghi dell’#innov… - ReportMotori : Più leggera e potente: conto alla rovescia per la Porsche 911 Model Year 2019 su - smaunotes : Venerdì 15 giugno, in occasione di #Smau #Berlin, la delegazione italiana a Berlino visiterà i principali luoghi de… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) In questi giorni lacompie settanta anni, perché proprio l’8 giugno del 1948 veniva targata in Carinzia il primo prototipi della 356, il modello che fino al 1963 ha scritto i primi capitoli della storia della Casa di Zuffenhausen. Era poco più di un prototipo basato sulla meccanica evoluto del Volkswagen Maggiolino e del resto non poteva essere altrimenti visto che le due auto sono state progettate dalla stessa matita di Ferdinand. I primi disegni tecnici si perdono negli anni Trenta quando la Germania nazista andava in cerca della sua prima auto del popolo – su precisa indicazione di Hitler – e anche di una vettura più sportiva e prestazionale. Così ecco la 356 che dietro il cofano posteriore aveva lo stesso 1,1 litri della Kdf-Wagen (nome originale del Maggiolino) che però grazie ad alcune modifiche come il doppio carburatore anziché singolo raggiungeva i 40 CV. ...