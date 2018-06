Lavori non convenzionali | perfetti per le donne over 50

Crolli e macerie nel carcere di Ventotene. “Soldi già stanziati - ma i Lavori non partono” : Mentre lo dice scuote la testa. «No, non puoi andarci. È ancora chiuso». Salvatore Schiano di Colella indossa una maglietta nera, con una matricola da detenuto, numero 1174. La t-shirt serve a pubblicizzare le visite nell’ex carcere di Santo Stefano. I turisti, però, da quasi due anni non possono andarci. «Visite sospese fino a nuova comunicazione»...

Alitalia : Delrio - Lavorino su piani industrializzazione - non statalizzazione : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Noi abbiamo detto che Alitalia non deve essere svenduta e abbiamo messo soldi dello Stato rispettando le regole europee. L’importante è fare in modo che Alitalia cresca. Devono trovare un alleato perché sennò chi è più debole è morto. lavorino sui piani di industrializzazione, non sulla statalizzazione”. Così l’ex ministro delle Infrastrutture e capogruppo dem alla Camera, Graziano ...

Migrante choc contro Salvini “non fermerai nostra invasione”/ Video - “ruberemo vostre mogli e Lavori” : bufala? : Video, Migrante choc contro Salvini: "tu non fermerai la nostra invasione. Ruberemo le vostre moglie e il vostro lavoro, state attenti". Bufala o verità? Il tema, però, resta..(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Governo - Di Stefano (M5s) : “Tria? Non ha importanza provenienza politica. Ora è fatta - Lavoriamo per il Paese” : Carlo Cottarelli ha appena rimesso l’incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Manlio Di Stefano, deputato del M5s, non nasconde la propria soddisfazione. “È fatta – ha detto – ora lavoriamo per il bene del Paese”. E sul nome di Giovanni Tria, come possibile ministro all’Economia, ha commentato: “Non ci importa quale sia la sua provenienza politica. L’importante è che sia un ...

'La Provincia affida Lavori a terzi e non alla Santa Teresa' : BRINDISI - Cgil, Cisl e Uil hanno diffidato formalmente 'tutti gli organismi di governo sia a livello statale che locale' ad applicare correttamente la normativa di settore per consentire alla società ...

Non assunta "perché nera" - l'offerta dell'imprenditore : "Lavori con me". Il vescovo : "Tutto un equivoco" : "La vicenda che ha portato alla ribalta della cronaca nazionale Senigallia per un presunto caso di discriminazione razziale è del tutto priva di fondamento. E' certo che, come è stato riconosciuto da ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Non male - il distacco è buono. Ma le Honda sono in forma. Lavoriamo sulla gestione” : Andrea Dovizioso ha chiuso al comando il primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018 mentre ha sofferto un po’ di più nella seconda sessione. Il forlivese della Ducati ha comunque dato importanti segnali sul tracciato di Jerez de la Frontera e vuole dire la sua nel weekend. Queste le dichiarazioni che il leader del Mondiale ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Il distacco è buono perché ho fatto degli errori che non ho ...

Emergenza idrica a Marano - da 24 ore rubinetti a secco per 20mila. Lavori di riparazione non ancora partiti : Da oltre 24 ore almeno 20 mila cittadini di Marano devono fare fronte all'ennesima Emergenza idrica. L'impianto di sollevamento di via San Rocco, vetusto e danneggiato in più punti, non è stato ancora ...

Lega : Lavoriamo per un governo senza il Pd - non per il voto : La Lega non teme le urne ma non lavora per uno scioglimento anticipato. Nessun commento diretto, quindi, alla richiesta di Di Maio, ma "l'appello a tutte le forze politiche, tranne al Pd, per formare ...

Sicilia : maxi emendamento non accelera Lavori d’Aula - pioggia di sub-emendamenti : Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Avrebbe dovuto accelerare il voto sulla finanziaria, ma il maxiemendamento presentato dalla commissione Bilancio rischia di avere l’effetto contrario. Ai due commi – il primo che contiene 58 articoli del testo originario della manovra e il secondo le norme finanziate con fondi extraregionali su cui la presidenza dell’Ars aveva chiesto la riscrittura ‘ sono arrivati una pioggia di ...

Micciché : 'Non è vero che abbiamo sospeso i Lavori per la partita' : PALERMO - 'Rispondendo al presidente della Regione, che mi aveva chiesto di far procedere i lavori d'aula fino alle 22, ho precisato che avevo preso un impegno con i deputati: staccare oggi alle ore ...

Lampedusa : Nicolini - io indagata? Senza me Lavori depuratore non sarebbero mai partiti : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Io indagata? Ma se non ci fossi stata io non sarebbero mai partiti i lavori, non si sarebbe mai parlato di depuratore. Il mio impegno è stato massimo. In ogni caso, appena leggerò le carte, chiederò subito alla Procura di essere ascoltata". Lo ha detto all'Adnkronos G