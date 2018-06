optimaitalia

: RT @SocialArtistOF: #Amici17 @michele_bravi duetta con #Lauren durante la finale di Amici. - riccioale19 : RT @SocialArtistOF: #Amici17 @michele_bravi duetta con #Lauren durante la finale di Amici. - OptiMagazine : Lauren duetta con @michele_bravi e scatena il pubblico con All That Jazz sognando Broadway (video) #Amici17… - flavia________ : RT @SocialArtistOF: #Amici17 @michele_bravi duetta con #Lauren durante la finale di Amici. -

(Di lunedì 11 giugno 2018)connella finale di Amici di Maria De Filippi: la ballerina statunitense si è esibita con il cantante vincitore di X Factor:ha ballato sulle note di Another Love di Tom Odell, interpretata da(video alla seguente pagina).si è esibito per la prima volta durante la fase serale di Amici, dopo aver partecipato al percorso dei cantanti del talent in qualità di tutor insieme ad Annalisa: il loro compito è stato quello di seguire il percorso dei concorrenti, di perfezionare insieme le esibizioni e, perché no, si svelare alcuni aneddoti e segreti del mestiere.nella finale di Amici si è esibita nella sfida contro Einar: la ballerina si è esibita dapprima in un medley grintoso di coreografie su alcune hit internazionali da Beyoncè a Bruno Mars (video alla seguente pagina). Einar d'altra parte ha cantato con Alessandra ...