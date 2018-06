LAUREN CELENTANO Con i duetti con Hauser e Michele Bravi in vantaggio su Einar Amici

Michele Bravi duetto con LAUREN CELENTANO - Amici 2018 / Riuscirà ad esaltare le doti della ballerina? : Michele Bravi questa sera sarà fra gli ospiti vip del serale di Amici 2018 per duettare con Lauren Celentano . Riuscirà ad esaltare le doti della ballerina? (Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:00:00 GMT)

LAUREN Celentano/ Amici 17 - pronta a cantare e ballare : sarà lei la star di questa finale! : Lauren Celentano è sicuramente una delle migliori di questa edizione e lunedì sera, in occasione della finale, la vedremo cantare e ballare per la felicità dei fan di Amici 2018(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:32:00 GMT)

Beppe Fiorello duetto con LAUREN CELENTANO - Amici 2018/ Il carisma dell'attore a servizio della ballerina : Beppe Fiorello sarà ospite stasera della semifinale di Amici 2018 , dove avrà la possibilità di esibirsi con Lauren Celentano , ballerina ancora in gara nella squadra blu(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:10:00 GMT)

LAUREN CELENTANO e il padre / Sorpresa ad Amici 2018 : dagli States arriva il papà della ballerina : Lauren Celentano e il padre , Sorpresa ad Amici 2018 : dagli Stati Uniti d'America arriva il padre della splendida ballerina , siparietto con Maria De Filippi e tantissimi applausi.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:10:00 GMT)

ELISA TOFFOLI / Protagonista del serale con l'esibizione di LAUREN CELENTANO (Amici 2018) : Sarà proprio ELISA TOFFOLI ad accompagnare la performance di Lauren Celentano , l'ultima ballerina ancora in gara nel serale di Amici 2018. Info, news e anticipazioni sull'ottava puntata.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:09:00 GMT)

Amici 2018 - vincitore finale ballo : LAUREN CELENTANO a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018 : sarà Lauren Celentano ? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo . Era prevista la sfida tra i due ...

Amici 2018 Serale : LAUREN CELENTANO vince la categoria ballo (video) : Lauren Celentano è la vincitrice della categoria ballo di Amici 17 Serale La vincitrice della categoria ballo di Amici 17 Serale è Lauren Celentano . La ballerina ha vinto il circuito danza dell’ultima edizione del talent show. La proclamazione è avvenuta nel corso della settima puntata, in onda sabato 19 maggio 2018 in prima serata su […] L'articolo Amici 2018 Serale : Lauren Celentano vince la categoria ballo (video) proviene da ...

Amici 2018 : LAUREN CELENTANO vince la categoria ballo : Lauren Celentano - Amici 2018 Amici 2018 ha emesso il suo primo verdetto in positivo. La settima puntata (qui la diretta minuto per minuto) ha proclamato il vincitore della categoria ballo : a spuntarla è Lauren Celentano , pupilla di Bill Goodson e Garrison, che l’hanno voluta a tutti i costi al Serale. La ballerina ha superato nello scontro finale il ‘rivale’ Bryan Ramirez. Entrambi tra i ballerini più talentuosi che Amici ...

Bryan vs LAUREN - vincitore del circuito ballo / Amici 2018 : la Celentano la preferita dei professori? : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto Bryan e Lauren e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il vincitore del circuito ballo?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:07:00 GMT)