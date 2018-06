Laurea | lavoro e soddisfazione degli studenti | 12% di laureati in corso in più sulla

Università : AlmaLaurea - con Laurea a Verona accesso diretto a mondo lavoro : Verona, 11 giu. (AdnKronos) – laurearsi a Verona permette un accesso diretto al mondo del lavoro. A confermarlo è, ancora una volta, il consorzio Almalaurea che ha presentato oggi a Torino, il 20esimo rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati italiani.L’indagine ha riguardato 6.757 laureati nel 2016 dell’Università di Verona. A un anno dalla laurea triennale è occupato l’83,9%, contro il 71,1% della media ...

Università : AlmaLaurea - con Laurea a Verona accesso diretto a mondo lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Esprimo piena soddisfazione per i dati Almalaurea appena pubblicati – spiega Tommaso Dalla Massara delegato del rettore all’Orientamento e alle strategie occupazionali - Spicca anzitutto il dato relativo al tasso di occupazione: a un anno dal titolo ha trovato impiego l'

Nella facoltà dove si trova lavoro prima di Laurearsi : Il professor Alberto Montresor, per esempio, oltre ad occuparsi di algoritmi, è il responsabile del rapporto con le scuole, a cui va ripetendo che "l'informatica è una scienza, non una materia da ...

Istat : un Laureato su quattro trova lavoro per raccomandazione : Roma, 16 mag. , askanews, Un giovane laureato su quattro trova lavoro 'attraverso una segnalazione di parenti o amici o la conoscenza diretta del datore di lavoro'. Lo sottolinea l'Istat nel rapporto ...

Lavoro senza Laurea : le figure professionali più cercate dalle aziende #lavoro : Che Lavoro vuoi fare da grande? Questa è una delle domande che ci saremo sentiti fare tantissime volte e spesso anche in una età in cui ancora non si pensa min immanente al proprio futuro. Eppure sarebbe il caso di pensarci per tempo, prima ancora di scegliere il liceo o l’istituto professionale a 13 anni. Infatti sarebbe opportuno fare alcune considerazioni prima ancora di avere in vista il diploma. Il mercato moderno offre una vasta ...

lavoro Laurea primo impiego : Si amplia per i giovani italiani il divario tra la laurea e il primo impiego, con un intervallo temporale medio di circa 10 mesi, più alto di quello di 5 anni fa. Secondo i dati di Almalaurea, nel 2017 per la prima volte alcune categorie hanno visto ridursi i tempi di attesa per l’impiego dopo la laurea. Altre non hanno registrato miglioramenti. Ma chi sono i più fortunati? E chi ha aspettato di più prima di ...

Ferrara - voto di Laurea sbagliato : denuncia università/ Ex studente : “Per anni ho perso posti di lavoro” : Ferrara, voto di laurea sbagliato: informatico di 48 anni denuncia università. Ex studente: “Per anni ho perso posti di lavoro”. L'esposto è già arrivato in Procura. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:39:00 GMT)

Dopo 16 anni scopre che il voto di Laurea è sbagliato : “Ho perso molti posti di lavoro” : L'uomo ha fatto causa all'università Dopo aver scoperto che i numeri sul suo libretto erano diversi da quelli riportati sul certificato di laurea.Continua a leggere

Ferrara - voto di Laurea sbagliato. "Per anni ho perso posti di lavoro" : Ferrara, 1 maggio 2018 - Dopo 16 anni scopre che il voto di laurea è sbagliato , chiama un avvocato e denuncia l'università di Ferrara. Non tanto per il gusto di un curriculum più bello, che comunque ...

Eni cerca Laureati e diplomati : tutte le offerte di lavoro : Eni assume: l'azienda che opera nel settore energetico è alla ricerca di laureati e diplomati per ricoprire alcune posizioni in diverse sedi, soprattutto quelle di Roma e Milano. L'...

Eurostat - giovani italiani senza futuro. Solo il 58% dei Laureati trova lavoro : Anche se Eurostat certifica un piccolo miglioramento, per i giovani italiani non sembrano esserci prospettive rosee. Siamo lontanissimi dalle medie europee che sfiorano l'83%. Dietro di noi Solo la ...

NeoLaureati ‘a spasso’ : In Italia solo il 58% trova lavoro entro 3 anni : Siamo penultimi nelle statistiche dell'Eurostat. Peggio di noi solo la Grecia, mentre in Germania il 92,7% dei Neolaureati lavora entro tre anni dal conseguimento della laurea.Continua a leggere