L’arma politica dei Mondiali di calcio

(Di lunedì 11 giugno 2018) La mano di dios di Maradona a Messico '86 come vendetta contro gli imperialisti inglesi per la guerra delle Falklands; la sommossa popolare per la sconfitta dell'Ungheria nella finale del Mondiale '54 come anticipazione dei moti anti-comunisti che sarebbero scoppiati due anni dopo nelle strade di Bupadest. La storia del Mondiale e la Storia del mondo come due facce della stessa medaglia. Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti, docenti di Storia contemporanea all'Università di Bologna, nel libro Storia della Coppa del Mondo di(1930-2018) (Le Monnier)sono gli autori di questa originale ricerca, che dimostra che ogni mondiale porta ilsegno dei propri tempi, raccontando uno stato d'animo collettivo, che viene espresso attraverso il, ma ha ripercussioni molto più ampie. I due autori, con un certo rigore accademico, usano ilcome un "oggetto di ricerca per capire ...