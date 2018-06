L’appello di Berlusconi agli italiani | “Grillini pericolosi | rilancio Forza Italia per

fanpage

(Di lunedì 11 giugno 2018) In una lunga lettera inviata al Corriere della Sera, Silviolancia un appello: "Io credo che quest’debba tornare a far sentire la sua voce, una voce credibile in Europa e sui mercati internazionali. Il suo momento, il nostro momento, verrà molto presto, appena le ricette economiche dei grillini avranno rivelato la loro impraticabilità e la lorotà".