Lanciata da un' auto in corsa nel torinese | morta ragazza 20enne

Torino - ragazza di 20 anni Lanciata da un’auto in corsa : morta dopo il ricovero : Prima è stata piocchiata, poi è stata scaraventata da un’auto sulla tangenziale sud di Torino tra Stupinigi e La Loggia. Alla scena, sabato sera, ha assistitito un uomo che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Stradale e il personale del 118. La vittima, una ragazza di 20 anni, è arrivata però in condizioni disperate all’ospedale Santa Croce di Moncalieri: aveva gli organi spappolati ...

