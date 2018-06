Lanciata da auto in corsa : muore 20enne : Torino, 11 giu. - (Adnkronos) - E’ deceduta ieri sera all’ospedale di Moncalieri per i traumi riportati una giovane ventenne di origine albanese che, secondo alcune testimonianze, sabato sera sarebbe stata scaraventata da un’ auto in corsa sulla tangenziale di Torino. Sulla vicenda indaga la polizia.

Paura in superstrada : l’auto viene colpita da una bottiglia Lanciata dal cavalcavia. Il video dalla dashcam : Ci troviamo a Brisbane, in Australia. Una coppia sta percorrendo, in auto, la Riverside Expressway. A un certo punto, dal ponte che corre sopra la superstrada, un uomo lancia una bottiglia di vetro. La sequenza viene ripresa dalla dashcam posizionata sulla vettura. L’accaduto è stato denunciato e la polizia australiana ha aperto un’indagine per trovare il colpevole. L'articolo Paura in superstrada: l’auto viene colpita da una ...