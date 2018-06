L' ALLENATORE NEL PALLONE 2 | IRIS Info streaming del film di Sergio Martino oggi | 11

L' ALLENATORE NEL PALLONE 2/ Su Iris il film con Lino Banfi (oggi - 11 giugno 2018) : L'ALLENATORE nel PALLONE 2, il film in onda su Iris oggi, lunedì 11 giugno 2018. Nel cast: Lino Banfi, Biagio Izzo e Giuliana Calandra, alla regia Sergio Martino. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:31:00 GMT)

Real Madrid - il “toto ALLENATORE” continua : spunta Sarri nella lista di Florentino Perez! : Real Madrid alle prese con la tanto agognata ricerca di un tecnico all’altezza della situazione per prendere le redini della squadra nel dopo-Zidane Il Real Madrid continua la ricerca del tecnico che prenderà le redini della squadra nel complicatissimo dopo-Zidane. Già di per sè, per sedere sulla panchina delle merengues, ci vuole una grande personalità, ancor di più dopo tre Champions League consecutive. I nomi in lizza sono i soliti ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Addio ai blancos : con 9 trofei è il secondo ALLENATORE più vincente nel club : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:20:00 GMT)

Zidane - sei nella storia : primo ALLENATORE a vincere tre Champions di fila : Si è conclusa la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, sempre più nella storia i Blancos ed il tecnico Zinedine Zidane, si tratta del terzo trofeo consecutivo, grandi recriminazioni per la squadra di Klopp, ad un passo da un risultato incredibile e sorprendente. Ma alla fine ha vinto la squadra con maggiore qualità tecnica, qualità che ha condannato il Liverpool come dimostra il primo gol, clamoroso errore del portiere Karius, ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchine Serie A - ecco le squadre destinate a cambiare ALLENATORE nella prossima stagione : possibili ribaltoni a sorpresa : Panchine Serie A – Il campionato di Serie A è ormai arrivato al termine, l’ultima giornata si preannuncia avvincente per gli ultimi obiettivi delle squadre. In particolar modo attesa per conoscere l’ultima squadra qualificata in Champions League, duello tra Lazio ed Inter che si giocheranno l’ultimo posto nello scontro diretto, bagarre pazzesca anche per la zona retrocessione, in particolar modo in grande difficoltà il ...

Picchia l'ALLENATORE che ha fatto uscire suo figlio nel torneo di calcio dei bambini di 10 anni : È successo in provincia di Arezzo. Per calmare il padre del baby giocatore sono dovuti intervenire i carabinieri

CT ITALIA - ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale - incontro con Fabbricini e Costacurta : nello staff c'è Pirlo : Ct ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:23:00 GMT)

Un ALLENATORE di Under 16 : 'Nel calcio nessun atto di bullismo come a Lucca' : Scrivo, pertanto, per far presente che il vituperato mondo del calcio dovrebbe essere ogni tanto lodato perché ha il più delle volte una grande funzione educativa. Ho allenato centinaia e centinaia ...

Juventus-Allegri - cosa c'è nel futuro dell'ALLENATORE : Alla Juventus Massimilano Allegri ci sta da dio, ha ancora due anni di contratto, fiducia piena, ma non è detto che sia scontato che rimanga . Alla Juventus Massimiliano Allegri ci sta da dio, ci sono ...