L' Acqua e Sapone rivince a Bassano | è il primo scudetto | 2-4 alla Luparense | Jonas mvp

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense infinita! Borja Blanco in extremis mette alle corde l’Acqua&Sapone. Si va a gara-5! : I campioni d’Italia non mollano mai e negano all’Acqua&Sapone Unigross la gioia di festeggiare lo scudetto tra le mura amiche. Sembrava tutto pronto per la festa degli abruzzesi, ma la Luparense ha dato il meglio di sé in gara-4 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e ha espugnato il Pala Giovanni Paolo II, rinviando la lotta per il tricolore alla bella, che andrà in scena lunedì 11 giugno a Bassano. L’avvio ...