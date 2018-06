L' acqua di cocco è un autentico toccasana naturale | e questi sono tutti i benefici che

La lotta all’ultimo sangue tra due coccodrilli e lo gnu : quello che succede sott’ acqua vi lascerà a bocca aperta : Parco nazionale Kruger, nord-est del Sudrafica. Un gruppo di turisti, durante un safari, si imbatte in una mandria di gnu, impegnata a trovare dell’acqua per abbeverarsi. All’improvviso, dal fiume, escono due coccodrilli , che attaccano uno gnu. L’intervento di un gruppo di ippopotami, però, capovolgerà la situazione. L'articolo La lotta all’ultimo sangue tra due coccodrilli e lo gnu: quello che succede sott’acqua vi ...

Vela - Europei Laser 2018 : Francesco Marrai torna in acqua per ritrovare la vittoria. Anche Giovanni Coccoluto può provarci : Scatteranno lunedì gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, nella baia di La Rochelle, nella costa ovest della Francia. Saranno quindi assegnati due titoli continentali, detenuti dall’inglese Nick Thompson e dall’olandese Marit Bouwmeester. Medaglia d’argento in carica, farà il suo ritorno in acqua Francesco Marrai. È sicuramente lui l’asso della spedizione azzurra, assente dai campi di regata dalla fine di ...