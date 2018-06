Labbra | perché proteggerle dal sole

dilei

(Di lunedì 11 giugno 2018) Applicare la crema solare d’estate è ormai diventata un’abitudine salutare per tutti, ma possiamo fare ancora meglio. Ci son parti del corpo che sono molto esposte e sono più delicate di altre: leper esempio. Le, diversamente dalle altre zone del corpo, possiedono solo uno strato sottile di pelle e tendono a scottarsi e screpolarsi facilmente. I raggi solari agiscono negativamente sul collagene, la proteina che contrasta la formazione di rughe e le mantiene turgide e voluminose, anticipando l’avvento dei segni del tempo e rovinando il profilo delle. Ma non è solo una questione estetica. Quando lesono screpolate, oltre a “bruciare”, sono soggette a infezioni che poi impiegano giorni per essere curate. Inoltre i raggi solari non colpiscono solo d’estate, ma tutto l’anno: i raggi UVA sono della stessa intensità per 365 ...