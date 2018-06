Asti - la zia muore ma il nipote tiene la salma in casa per 5 mesi : non ha i soldi per il funerale : Che la zia fosse morta non c'era alcun dubbio: era stato un equipaggio del 118 ad accertarne il decesso poi segnalato automaticamente all'Anagrafe e quindi all'Inps. Quindi nessun dubbio su quell'...

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

“Se muore un rompic… in meno” : maltrattamenti su anziani in casa di riposo - 3 arresti : Per i carabinieri di Bologna nella struttura per anziani c'era "terrorismo psicologico" e "disumano cinismo". In particolare il titolare avrebbe somministrato farmaci arbitrariamente agli ospiti per renderli più docili. Coinvolto anche un medico per il quale è stata disposta la misura dell'interdizione dalla professione medica.Continua a leggere

Montaquila - auto fuori strada : muore un anziano : A perdere la vita un 79enne di Filignano. L'incidente sulla Statale 158 Montaquila. Ha perso il controllo della sua auto, è uscito fuori strada ed è morto. Forse colto da un malore, è finito in una ...

Anziano apprende della morte del figlio e muore poche ore dopo : E' accaduto in Abruzzo: Gianluca e Remo Di Persio, figlio e padre, sono morti a poche ore di distanza. L'Anziano aveva appena appena appreso del decesso del figlio, da tempo ricoverato dopo un grave incidente stradale.Continua a leggere

Così muore una democrazia? - : Così muore una democrazia? Mario Ricciardi per www.rivistailmulino.it Dal profilo pubblico di Conte a me pare si possa ipotizzare una certa abilità di movimento nel mondo che si muove ai confini tra accademia e pubblica amministrazione, e la possibilità di rischiare la propria credibilità mettendosi a disposizione di un progetto politico dai contorni indefiniti e ...

Caserta - medico muore dopo l'intervento : primario licenziato : A febbraio, pochi giorni dopo il carnevale, un paziente di 55 anni arriva all'ospedale 'Sant'Anna e San Sebastiano' di Caserta e viene visitato dal primario del reparto di Emodinamica e Cardiologia ...

Incidente in tangenziale est : muore un motociclista 27enne nello scontro con un'auto : Le condizioni del ragazzo sono apparse disperate fin dal primo momento, trasportato al San Raffaele già in arresto cardiocircolatorio

Modella 24enne muore di cancro - lo straziante annuncio del fidanzato : 'Vivrà per sempre dentro di me' : La sua morte lascia un vuoto enorme nel mio cuore, ma lei vivrà per sempre dentro di me, sarà sempre la mia ispirazione, facendomi vedere il mondo in una luce migliore. Sono sicuro che continuerà a ...

Malore in acqua all'Elba - muore anziana : ANSA, - MARCIANA MARINA , LIVORNO, , 21 MAG - Un'anziana turista tedesca è morta oggi annegata all'isola d'Elba. La donna stava facendo un bagno a Marciana Marina , Livorno, quando è stata ...

L'Italia come Weimar : così muore una democrazia liberale : Programma M5s Lega, per il politologo Grasse “l’Italia sta diventando più sicura di sé” Berlino, 21 mag - (Agenzia Nova) - In una lunga intervista rilasciata al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il politologo Alexander Grasse fa il punto delle trattative tra Movimento 5 stelle e

Muore la storica mendicante : scoperta choc della polizia. Dopo la sua morte è venuto fuori l’incredibile retroscena su di lei : Quante volte nelle grandi città ci capita di stabilire un vero e proprio rapporto con i mendicanti della zona? Li troviamo sempre là, nello stesso posto. E spesso ci fermiamo a parlare con loro e diamo qualcosa per la colazione, il pranzo o la cena. E così anche la protagonista di questa storia, una mendicante conosciuta da tutti e che era diventata un’istituzione. Le persone che hanno fatto una donazione a lei (che era anche ...

Belgio - polizia spara contro un furgone con 30 curdi : muore una bimba di 2 anni : Non si era fermato al posto di blocco, così l'hanno inseguito. Un portavoce ha dichiarato che non si sa ancora da dove sia partito il colpo