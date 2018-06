La Volleyball Nations League arriva a Modena | boom di vendite dei biglietti

Volley : Volleyball Nations League - Mazzanti prepara il trittico di Eboli : Eboli , SALERNO, - Sale l'attesa a Eboli per l'ultimo round della Volleyball Nations League femminile che dal 12 al 14 giugno concentrerà tutte le attenzioni del mondo pallavolistico italiano. Al PalaSele oltre alle azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo Belgio, Thailandia e Brasile. La città salernitana sarà quindi teatro di una grande tre giorni di ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : a Eboli le azzurre si giocano la qualificazione alla Final Six : La Nazionale femminile di Pallavolo dovrà affrontare Belgio, Thailandia e Brasile per qualificarsi alle Final Six Sale l’attesa a Eboli per l’ultimo round della Volleyball Nations League femminle che dal 12 al 14 giugno concentrerà tutte le attenzioni del mondo pallavolistico italiano. Al PalaSele oltre alle azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo Belgio, Thailandia e Brasile. La città salernitana sarà quindi teatro di una grande tre ...

Volley : Volleyball Nations League - per gli azzurri brutta sconfitta con il Giappone : OSAKA , Giappone, - brutta sconfitta per gli azzurri di Blengini nell'ultima partita del terzo round di Volleyball Nations League. L'Italia , prima di diversi titolari, si fa superare 2-3 , 25-21, 21-...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia ritrova il sorriso con la Bulgaria : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia torna al successo, 3-1 alla Bulgaria A distanza di una settimana esatta dall’ultima vittoria ottenuta contro l’Iran, la Nazionale Italiana torna a conquistare tre punti nella Volleyball Nations League. Oggi i ragazzi di Blengini si sono imposti meritatamente 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-19) contro la Bulgaria al termine di un match giocato con attenzione e con tanta voglia di fare bene per riprendere ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede al tie-break contro la Polonia : Amaro in bocca per l’Italia alla Volleyball Nations League Maschile, gli azzurri vedono solo al tie-break Una generosa Italia cede al tie-break 2-3 (17-25, 25-21, 17-25, 31-29, 10-15) contro la Polonia al termine di una partita molto combattuta e durante la quale gli azzurri hanno messo in grossa difficoltà gli avversari sfiorando un successo che avrebbe rappresentato una importante iniezione di fiducia per il gruppo di Blengini. ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il weekend di gare : Polonia, Bulgaria e Giappone: gli incontri della Nazionale Italiana del weekend presentati da Filippo Lanza Vigilia di terzo round di Volleyball Nations League per la Nazionale Maschile che da domani in Estremo Oriente sarà impegnata contro Polonia, Bulgaria e Giappone. Gli azzurri, dunque, giocheranno tre impegnativi match per cercare di ritrovare il positivo percorso interrotto in Argentina la settimana scorsa. Per affrontare questo nuovo week ...

Pallavolo – Volleyball Nations League F : l’Italia rompe il maleficio - battuta l’Olanda 3-2 : L’Italia batte l’Olanda per 3-2 alla Volleyball Nations League femminile, è la quarta vittoria consecutiva per le azzurre Nella Volleyball Nations League è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la nazionale italiana femminile, 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-15, 15-8) sull’Olanda. Un successo pesantissimo per le ragazze di Davide Mazzanti, sempre più lanciate nella corsa alla qualificazione per la Final Six di Nanchino: 6 vittorie ...

