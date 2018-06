La Vita in diretta Estate Anticipazioni e ospiti prima puntata dell' 11 giugno | cambio di

Rai : Tiberio Timperi a La Vita in diretta - Mara Venier forse a Domenica In (RUMORS) : Ci aspettano grandi novità per la prossima stagione televisiva. Infatti, per una serie di circostanze, in Rai è previsto un grande valzer di conduttori che coinvolgerà anche programmi storici e collaudati. A partire da settembre muteranno molti dei volti noti delle trasmissioni più popolari: ancora non c’è nulla di ufficiale, perché si aspetta la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva per svelare i nomi, ma già molti di ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO/ Diretta tv e video - Papa Francesco : 'La Vita è un cammino' : PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO, Diretta tv video: programma, attesa per messaggio Papa. Ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.

Italia Si - il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai 1. A “La Vita in Diretta” dice Arrivederci : Marco Liorni lascia La Vita in Diretta ma non gli dice addio: “Il mio vuole essere un Arrivederci”. Venerdì otto giugno si è conclusa anche l’avventura canonica del contenitore pomeridiano dei Rai 1 La Vita In Diretta che ha visto per sette anni alla conduzione Marco Liorni. L’amatissimo conduttore ha voluto ringraziare tutti, dai cameraman alla squadra di giornalisti, persino le sarte e ha detto: Oltre a te, Francesca (Fialdini) mando un bacio ...

Marco Liorni dice addio (da gran signore) a La Vita in diretta : Marco Liorni dice addio a La vita in diretta e lo fa da gran signore, evitando polemiche e mostrando, ancora una volta, tutta la sua eleganza. Garbato e lontano da quella tv urlata che ultimamente sembra tanto piacere, Marco Liorni ha salutato i telespettatori che hanno seguito i suoi sette anni alla guida dello show pomeridiano. Il 52enne era approdato a La vita in diretta dopo il malore di Lamberto Sposini, che aveva avuto un ictus durante la ...

Marco Liorni - addio a La Vita In Diretta/ Video - Francesca Fialdini lo fa piangere - pronto per L’Eredità? : Oggi dovrebbe essere l'ultima puntata di Marco Liorni a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:13:00 GMT)

La Vita in Diretta - il saluto commosso di Marco Liorni dopo 7 anni : Felice di esserci stato : Per dire addio a La Vita in Diretta Marco Liorni fa una cosa che non ha mai fatto: si prende un po' di tempo per sé. Gli ultimi minuti dell'ultima puntata stagionale del contenitore di Rai 1 sono tutti per lui: gli si concede di ripercorrere i 7 anni trascorsi alla guida del talk feriale dell'ammiraglia Rai, una guida ereditata da Lamberto Sposini, cui manda un abbraccio speciale. --Diciamo che il testimone lo raccolse di fatto da una ...

Marco Liorni lascia La Vita in diretta : “Il mio vuole essere un arrivederci” : La vita in diretta, Marco Liorni: “Un abbraccio a Lamberto Sposini” È appena terminata su Rai Uno l’edizione canonica de La vita in diretta e, con essa, il pubblico a casa ha dovuto assistere all’addio dell’amatissimo conduttore Marco Liorni, dopo ben 7 anni nelle vesti di padrone di casa, che si è concesso un’ultima intervista al collega Amadeus. La decisione della Rai di non riconfermarlo alla conduzione ...

