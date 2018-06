La trappola del cigno nero

Salvano uomo e il suo cane intrappolati in canale : Silvia e Teofil - gli eroi del Naviglio : Gaggiano , Milano, , 11 giugno 2018 - Ci hanno provato tre volte, prima di riuscire a tirarlo fuori dall'acqua. Hanno sentito gridare aiuto e si sono precipitati . Nel Naviglio c'era un uomo, sui 45 ...

Cavallo intrappolato in un fossato : salvato dai Vigili del Fuoco nel Pisano : Un Cavallo di un centro ippico del Pisano è rimasto intrappolato oggi in un fossato nel quale era caduto per cause ancora sconosciute. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno a Santa Maria a Monte (Pisa) e l’animale e’ stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore. Il Cavallo e’ stato imbracato con un’attrezzatura fatta arrivare appositamente dal comando dei Vigili del Fuoco di Lucca e ...

LETTURE/ Abelardo ed Eloisa - la trappola dell'amor di sé : "Avrebbero dovuto pensare alla grandezza di Dio e non alla propria, per raggiungere la vera grandezza". La storia di Eloisa e Abelardo secondo Etienne Gilson.

Guatemala - Vulcano del Fuego : eruzione fa 75 morti/ Ecatombe come Pompei : "corpi intrappolati nella lava" : Guatemala, 75 morti e 200 dispersi, l'eruzione del Vulcano del Fuego ha fatto una strage. Peggiora il bilancio delle vittime, e c'è il rischio che nelle prossime ore si aggravi

Astronomia : il Sole “intrappolato” nel Duomo di Firenze - torna l’affascinante fenomeno dello “gnomone” : 1/5 ...

Neonata resta intrappolata nell'auto della madre sotto il sole : Una Neonata di pochi mesi è rimasta intrappolata nell'auto della madre sotto il sole cocente. La donna, una 30enne che vive a Legnano, aveva parcheggiato la sua Audi A3 in piazzale Serenissima, a Pieve di Sacco, quando si...

Milano contro Trento a caccia della rivincita per non finire in trappola : Oscar Eleni Affascinati da Trento, delusi da Venezia, irriconoscibile dopo la coppa europea vinta contro Avellino, eliminata 3-1 in semifinale da questi cacciatori delle Alpi che l'anno scorso avevano ...

[Il retroscena] Mattarella a Conte : "Il ministro delle Finanze lo faccia lei o Di Maio". Tutti i no dietro la trappola perfetta : ... "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Luigi Di Maio che al Presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". Sul punto ...

Via anche l'ultimo brandello della coalizione di centrodestra : anche Fratelli d'Italia molla Salvini : "È caduto nella trappola M5S" : Strappato via anche l'ultimo brandello della coalizione di centrodestra: Fratelli d'Italia non sosterrà il nascituro governo gialloverde, guidato da Giuseppe Conte. Lo conferma ai cronisti la presidente del partito, Giorgia Meloni."FdI non farà parte nè sosterrà un governo se fosse confermata la guida per il professor Giuseppe Conte. Lo facciamo per rispetto della volontà popolare e dei nostri elettori", ha ...

Governo - Meloni : “Conte? Un altro Monti : non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s - ora isolato” : “Se fosse confermato alla presidenza del Consiglio il signor Giuseppe Conte, Fratelli d’Italia non potrebbe sostenere questo Governo. I cittadini che hanno votato centrodestra si ritrovano un altro Mario Monti, espressione del M5s, di sinistra dichiarato e amico di Napolitano e della Boschi”. A dirlo è Giorgia Meloni, deputata e presidentessa di FdI, su un eventuale appoggio del suo partito all’esecutivo gialloverde. ...

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

Intrappolato per ore nel vano motore di un'auto : gattino salvato dai vigili del fuoco : Una squadra dei vigili del fuoco, chiamata da alcuni passanti che avevano sentito i miagoli, ha liberato il micio rimasto Intrappolato nel cofano di un'auto in via Campolo, a Palermo. Ora si spera che il gattino possa trovare presto una casa...