La stampa estera | «I sindaci del Sud Italia sfidano Salvini Ma non servirà a nulla»

Cosa dice la stampa estera del nuovo governo italiano : (Immagine: pixabay/CC) Dopo 88 giorni l’Italia ha un esecutivo, 18 ministeri, 17 ministri (5 le donne) e due vicepresidenti del Consiglio. A tenere banco sui media internazionali è però la cautela, rarissimi gli affondi di penna e scarsissime le lodi, e, quando ci sono, vengono demandate alle parole altrui, come fa il New York Times che si limita a definire Lega e Movimento 5 stelle “due partiti populisti con una storia di antagonismo verso ...

Sulla stampa estera la crisi italiana che spaventa i mercati : Roma, 30 mag. , askanews, Sulla stampa estera a tenere banco è la crisi italiana e la sua ricaduta immediata sull'Eurozona e sui mercati di tutto il mondo che hanno chiuso con grosse perdite, da Wall Street alle borse asiatiche. Sia il New York Times, che il Wall Street Journal e il Financial Times dedicano …

Italia alla resa dei conti con l'Euro - secondo la stampa estera - : La terza economia della zona euro è rimasta priva di un governo ormai dal 4 marzo, in linea con un trend che, a livello europeo, ha coinvolto anche la Spagna , che venerdì potrebbe votare per le ...

"L'Italia in tumulto". La stampa estera fotografa il "caos" e il "subbuglio" della crisi politica : All'indomani del tentativo fallito di Lega e 5 Stelle di formare un nuovo governo e la presa di posizione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la crisi italiana finisce sui giornali di tutto il mondo. "L'Italia è in tumulto", titola il Wall Street Journal nella sua edizione online. I quotidiani tedeschi parlano di "sventato pericolo".Quasi tutti i quotidiani stranieri mettono in evidenza la crisi istituzionale che si è aperta ...

Napoli-Ancelotti fa il giro del mondo : il colpo azzurro sulla stampa estera : E così il club ed Ancelotti fanno il giro del mondo . Dall'Argentina alla Francia, non c'è giornale che non parli del grande colpo firmato Aurelio De Laurentiis. I primi ad inseguire la notizia sono i ...

La stampa estera si interroga su Giuseppe Conte : 'Uno sconosciuto professore di legge senza alcuna esperienza politica' 'Un novizio della politica proposto come primo ministro italiano' è il titolo scelto dal Financial Times , mentre il Guardian ...

«Chi è Conte? Non lo conosce nessuno» : la stampa estera giudica il prossimo premier : Giudizi taglienti e sorpresi sulla gran parte dei quotidiani internazionali per la scelta fatta da Salvini e Di Maio. E il Telegraph attacca: «Ma non è quel genere di tecnocrate che il Movimento 5 Stelle ha sempre contrastato?» Giuseppe Conte, ecco il curriculum del possibile presidente del Consiglio" Italia anno zero: il nuovo governo visto dalla stampa estera"