La squalifica per doping a Sara Errani è stata estesa da due a dieci mesi

Tennis - Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà fino a febbraio 2019 - mazzata per il caso doping : Arriva una mazzata pesantissima per Sara Errani a cui sono stati inflitti dieci mesi di squalifica. Il Tas ha infatti accolto l’appello presentato da Nado Italia lo scorso 31 agosto. Originariamente la Federazione Internazionale del Tennis aveva fermato la giocatrice per due mesi dopo la positività al letrozolo emersa in un test antidoping del 16 febbraio 2017 (l’emiliana si era difesa parlando di contaminazione alimentare). Nado ...

Nuoto - chiesti otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Deferimento per consumo e somministrazione di sostanze : La Procura di Nado Italia ha chiesto otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Il Deferimento è stato richiesto per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2), favoreggiamento (2.9) e ora anche somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata (2.8), nuovo capo di accusa aggiunto nelle ultime ore. Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri si è ritirato al termine del 2017 e non ritornerà più in vasca ma ...