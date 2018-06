La Spagna accoglie l' Aquarius

blogo

: #Migranti, #Spagna accoglie #Aquarius - TgLa7 : #Migranti, #Spagna accoglie #Aquarius - Agenzia_Ansa : La #Spagna accoglie la nave #Aquarius #migranti - MediasetTgcom24 : La Spagna accoglie la nave Aquarius #Aquarius -

(Di lunedì 11 giugno 2018) 15.01 - È stato il primo ministro socialista Pedro Sanchez ad annunciare che lafarà sbarcare la navenel porto di Valencia. Già il sindaco della città e quello di Barcellona avevano detto: "non possiamo guardare dall'altra parte".14.55 - Lal', risolvendo il braccio di ferro tra Italia e Malta sull'nza dei 639 migranti salvati in mare. Il premier italiano Giuseppe Conte dopo l'appello dell'Unhcr, che aveva parlato di "scorte in esaurimento" e "persone in difficoltà", aveva promesso un vertice e una conseguente decisione entro stasera, ma non ce ne sarà più bisogno.ONU: Italia e Malta consentano sbarco. Toninelli: "decisione tra poche ore"Italia e Malta "consentano lo sbarco immediato della". Arriva dall'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, l’appello a non girarsi dall’altra parte indirizzato ai governi di La Valetta ...